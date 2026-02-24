Crédito en dólares: ¿cómo es la estrategia que Luis Caputo planea impulsar a través del Congreso?

La medida busca superar las restricciones históricas, vigentes desde la crisis de 2001-2002, que limitan estos préstamos casi exclusivamente a quienes generan ingresos directos en moneda extranjera, como exportadores. ¿Quiénes podrían acceder si prospera la iniciativa?

El ministro Luis Caputo optó por cursar un proyecto de ley que "destrabe" la posibilidad de prestar dólares

El Gobierno busca impulsar los créditos en dólares . La iniciativa permitiría a los bancos otorgar financiamiento en moneda dura (hipotecarios, prendarios, personales y empresariales) a personas y empresas del mercado interno que reciben pagos en divisas de forma indirecta, como constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, pymes o comercios con clientes dolarizados.

De esa manera, sostienen, se evitaría un "descalce" que ponga en riesgo el repago de esos préstamos y que pueda afectar a todo el sistema. Según pudo saber Ámbito , por un lado, el Gobierno entiende que la necesidad de canalizar la liquidez en dólares del sistema debe encontrar algún "producto mínimo viable" que dinamice el fondeo. Esto respondería a la presión de los bancos locales, que destacan cómo los depósitos en dólares duplican o superan a los créditos en esa moneda, dejando una porción importante ociosa (alrededor del 50% en algunos casos) sin canalizarse hacia la economía real.

Por otro, en la Casa Rosada, es el propio presidente Javier Milei quien, en forma recurrente, presiona al ministro Luis Caputo para que habilite esta vía.

Como se informó Ámbito hace algunas semanas (en una nota sobre el avance en normas del BCRA y la intención de combinarlo con legislación), el enfoque ahora prioriza la vía legislativa para mayor solidez , dando de baja la alternativa de dar la discusión en el Banco Central.

Tras evaluaciones internas en el Ministerio de Economía -que incluyeron la reunión del directorio del 12 de febrero en el BCRA-, se optó por no implementar cambios regulatorios drásticos de forma inmediata, sino avanzar con un proyecto de ley que derogue o modifique esas limitaciones prudenciales de manera integral, complementando herramientas como la Ley de Inocencia Fiscal (ya reglamentada).

Qué hacer con los dólares del carry trade

Un elemento clave que potenciaría esta apertura es el carry trade vigente: tomar préstamos en dólares a tasas bajas (alrededor del 4-5% anual) para invertir en instrumentos en pesos con rendimientos mucho más elevados (entre 2,5% y 3% mensual o superior).

Esta dinámica atrae capitales, aumenta la oferta de dólares, contribuye a mantener el tipo de cambio contenido y ayuda a desacelerar la inflación en el corto plazo. El Gobierno ve en esto una herramienta para fortalecer la estabilidad cambiaria y reactivar sectores productivos, aunque se reconocen riesgos si el diferencial se revierte o surge un shock externo (como un salto cambiario que genere descalces entre ingresos en pesos y deudas en dólares).

En los hechos, el crédito en dólares ya registra un crecimiento orgánico fuerte, con stock récord que supera los u$s19.700-21.000 millones, impulsado por la baja en tasas de fondeo (de 8% a 5-5,5% en algunos casos), mayor liquidez en depósitos y el atractivo del arbitraje. La reforma legislativa permitiría tasas competitivas (estimadas en 5-7% anual para hipotecas y prendarios), fomentando inversión en inmobiliario, energía, minería y pymes, sin depender solo de flexibilizaciones del BCRA.

No obstante, persisten divisiones: mientras los bancos nacionales impulsan la idea para rentabilizar pasivos, otros sectores (incluyendo entidades extranjeras) advierten sobre posibles vulnerabilidades similares a crisis pasadas, donde descalces de monedas complicaron la devolución de depósitos.