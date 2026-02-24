Refuerzan en Chubut flota pesquera: nuevas embarcaciones para más exportaciones de langostinos + Seguir en









La pesquera Cabo Vírgenes incorporó nuevas embarcaciones como parte del plan de expansión impulsado por Aisa Group, con el objetivo de aumentar la captura de langostino, generar empleo y fortalecer la proyección exportadora del sector en Chubut.

Las unidades como Iglú I permitirán aumentar la captura de langostino fresco en unas 1.400 toneladas anuales. Cabo Vírgenes

Aisa Group continúa profundizando su apuesta productiva en la Argentina y consolida la expansión de Cabo Vírgenes, una de las compañías pesqueras de mayor proyección del país, con la incorporación de nuevas embarcaciones, mejoras operativas y un plan de crecimiento que refuerza su posicionamiento internacional.

En esa línea, la empresa sumó recientemente a su flota los fresqueros de altura Cristo Redentor e Iglú I, de 31 y 32 metros de eslora, respectivamente, que se integran a los buques Mar Esmeralda y Espartano. La estrategia apunta a incrementar la producción de langostino, ampliar la capacidad exportadora y generar empleo en la cadena de valor del sector.

Con amplios permisos de pesca y capacidad para operar en aguas nacionales, estas unidades permitirán aumentar la captura de langostino fresco en unas 1.400 toneladas anuales y garantizar un flujo más estable de materia prima para su planta de procesamiento en Rawson. La incorporación fortalece la presencia de la compañía en el Atlántico Sur y mejora su competitividad en los mercados internacionales.

Barco pesca langostino AISA Group Pto Deseado La pesca se complementa con un centro logístico en Palencia, equipado con cámaras frigoríficas para más de 5.000 pallets a −27 °C, desde donde la empresa gestiona su distribución. Cabo Vírgenes El Mar Esmeralda, incorporado en 2025, también forma parte del plan de expansión. Se trata de un buque factoría congelador con capacidad de 15 toneladas diarias y bodega para 170 toneladas, que será modernizado con una inversión superior a u$s2 millones. Con estas mejoras, la firma prevé alcanzar una producción anual de 1.500 toneladas de langostino congelado a bordo y otras 500 toneladas de distintas especies, generando exportaciones por más de u$s12 millones y empleo directo para más de 35 familias.

Con más de 15 años de trayectoria, Cabo Vírgenes se especializa en la captura, procesamiento y comercialización de langostino austral, con exportaciones a más de 50 países. Su planta industrial de más de 10.000 metros cuadrados en Chubut puede procesar hasta 80 toneladas diarias y superar las 10.000 toneladas anuales. Además, la compañía avanza en una nueva línea de procesado orientada a incrementar el valor agregado de los productos y potenciar el impacto económico regional.

La operación se complementa con un centro logístico en Palencia, equipado con cámaras frigoríficas para más de 5.000 pallets a −27 °C, desde donde la empresa gestiona su distribución global y presta servicios a otras compañías del sector. En conjunto, las nuevas inversiones permitirán crear más de 60 puestos de trabajo y consolidar el perfil exportador de la firma. “Este crecimiento refleja nuestro compromiso con la inversión productiva y la generación de valor en cada región donde operamos. Cabo Vírgenes es hoy un ejemplo de innovación y desarrollo local con estándares internacionales”, destacó Juan José Retamero, CEO y fundador del holding. En la misma línea, el CEO de la pesquera, Juan Pablo Basavilbaso, afirmó que las nuevas embarcaciones y mejoras industriales permitirán “aumentar volumen y calidad, impulsando la competitividad global y reafirmando el compromiso con las comunidades”. Con este plan integral, Aisa Group fortalece su presencia en el país y posiciona a Cabo Vírgenes como un actor cada vez más relevante en el mapa pesquero argentino, en un contexto donde la eficiencia operativa, la trazabilidad y la expansión de mercados se vuelven claves para sostener el crecimiento del sector.

Temas Pesca

Chubut

Barcos