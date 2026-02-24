El BCRA encadenó 35 ruedas con compras y ya acumuló casi u$s1.400 millones en el mes + Seguir en









La entidad monetaria volvió a intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios por u$s48 millones.

El Banco Central volvió a acumular reservas este martes.

El Banco Central (BCRA) volvió a hacerse de reservas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) este martes, y las compras ya totalizan casi u$s1.400 millones en lo que va del mes. Así las reservas brutas provisorias ya superan los u$s46.600 millones y alcanzan su nivel más alto en lo que va del año.

En concreto, la entidad monetaria acumula 35 intervenciones consecutivas en 2026, y suma compras por u$s1.398 en febrero. En tanto, las reservas brutas suben u$s2.160 millones en lo que va del mes, hasta los u$s46.662 millones.

El tipo de cambio mayorista avanzó 0,7% y se ubicó a $1.380,5 para la venta, con un total de u$s422 millones operados. Cabe resaltar que, en las últimas semanas, se mantuvo lejos del techo de la banda en medio de una sostenida oferta principalmente originada por la liquidación de las divisas en el endeudamiento privado y provincial, además de la continuación del carry trade.

En el segmento minorista, la cotización promedio de las entidades financieras que recoge el BCRA cerró a $1.400,12 para la venta. En tanto, en el Banco Nación (BNA), la venta del billete para el público repuntó a $1.400.

Fuentes del mercado señalaron a Ámbito que al no ofrecerse tasa fija en la licitación, el mercado comenzó a pricear que se van a liberar algunos pesos, lo que fue aplacando las tasas a un día, que ya operan en torno a 26%, unos 10 puntos por debajo del día de ayer.