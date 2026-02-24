Los 10 alimentos que los nutricionistas recomiendan para vivir más años y prevenir enfermedades. + Seguir en









Sin dietas extremas y con consumos regulares es posible mejorar la vida a largo plazo.

Incorporar estos alimentos de manera regular permite construir una estrategia nutricional sólida, con beneficios acumulativos sobre la salud y la longevidad. Depositphotos

Prolongar la vida o vivir muchos años es un deseo recurrente en gran parte de la población. Sin embargo, este sueño no suele ser compatible con los hábitos alimenticios que rigen en la cultura actual. La evidencia científica acumulada en las últimas décadas muestra que una dieta basada en alimentos naturales, con alto contenido de antioxidantes y grasas saludables, impacta de manera sostenida sobre la expectativa de vida y la reducción de enfermedades crónicas.

De hecho, en informes de universidades y centros de salud internacionales, los especialistas remarcan que la alimentación funciona como una inversión a largo plazo en salud. Es decir, no es necesario hacer dietas extremas, pero sí es necesario tener un control regular de los consumos y mantener una alimentación coherente.

Es por eso que se puede pensar a la alimentación cómo una especie de escudo metabólico, que reduce el riesgo cardiovascular, mejora el control inflamatorio y protege la función celular.

Alimentación Saludable Los alimentos que alargan la vida Los especialistas coinciden en que la clave no está en un solo producto milagroso, ni dietas salvadoras, sino en un conjunto de alimentos que actúan de manera complementaria.

Consumidos de forma regular, los siguientes alimentos aportan vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, que protegen órganos vitales y retrasan procesos degenerativos:

Arándanos Ricos en antioxidantes

Contribuyen a reducir el estrés oxidativo y proteger la memoria

Su consumo frecuente se vincula con menor deterioro cognitivo PAG24-ARANDANOS_opt.jpeg Nueces Aportan grasas saludables y minerales esenciales

Favorecen la salud cardiovascular y ayudan a regular el colesterol

Impacto positivo sobre arterias y presión sanguínea nueces .jpg Wikipedia Brócoli Contiene compuestos antiinflamatorios

Está asociado a mecanismos de protección celular y detoxificación natural brocoli.webp Salmón Fuente de omega 3

Colabora en la reducción del riesgo cardíaco y el cuidado del sistema nervioso

Mejora los perfiles lipídicos Salmón-rosado.webp Cucinate Tv Aceite de oliva Mejora la salud arterial

Reduce procesos inflamatorios crónicos Aceite de oliva Legumbres Lentejas, garbanzos y porotos aportan fibra y proteína vegetal

Contribuyen al control glucémico y la saciedad legumbres.jpg Cúrcuma Su compuesto activo, la curcumina, presenta propiedades antiinflamatorias y antioxidantes curcuma final.jpg Cúrcuma Dra. Amelia Aldana Mendoza Espinaca Rica en hierro y vitaminas, favorece la salud ósea y muscular

Protege la visión a largo plazo Espinaca 2 Gentileza - VeggieHarvest Ajo Reduce la presión arterial

Fortalece el sistema inmune Ajo Té verde Contiene polifenoles bioactivos

Está vinculado a menor riesgo cardiovascular y mejor función metabólica que-pasa-en-tu-cuerpo-al-tomar-te-verde-todos-los-dias-segun-harvard-foto-adobe-stock-SX7R3O37W5BE5DDLNPHGPVXFOY

