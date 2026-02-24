SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de febrero 2026 - 19:00

Los 10 alimentos que los nutricionistas recomiendan para vivir más años y prevenir enfermedades.

Sin dietas extremas y con consumos regulares es posible mejorar la vida a largo plazo.

Incorporar estos alimentos de manera regular permite construir una estrategia nutricional sólida, con beneficios acumulativos sobre la salud y la longevidad.

Prolongar la vida o vivir muchos años es un deseo recurrente en gran parte de la población. Sin embargo, este sueño no suele ser compatible con los hábitos alimenticios que rigen en la cultura actual. La evidencia científica acumulada en las últimas décadas muestra que una dieta basada en alimentos naturales, con alto contenido de antioxidantes y grasas saludables, impacta de manera sostenida sobre la expectativa de vida y la reducción de enfermedades crónicas.

De hecho, en informes de universidades y centros de salud internacionales, los especialistas remarcan que la alimentación funciona como una inversión a largo plazo en salud. Es decir, no es necesario hacer dietas extremas, pero sí es necesario tener un control regular de los consumos y mantener una alimentación coherente.

Informate más

Es por eso que se puede pensar a la alimentación cómo una especie de escudo metabólico, que reduce el riesgo cardiovascular, mejora el control inflamatorio y protege la función celular.

Alimentación Saludable

Los alimentos que alargan la vida

Los especialistas coinciden en que la clave no está en un solo producto milagroso, ni dietas salvadoras, sino en un conjunto de alimentos que actúan de manera complementaria.

Consumidos de forma regular, los siguientes alimentos aportan vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, que protegen órganos vitales y retrasan procesos degenerativos:

Arándanos

  • Ricos en antioxidantes

  • Contribuyen a reducir el estrés oxidativo y proteger la memoria

  • Su consumo frecuente se vincula con menor deterioro cognitivo

Nueces

  • Aportan grasas saludables y minerales esenciales

  • Favorecen la salud cardiovascular y ayudan a regular el colesterol

  • Impacto positivo sobre arterias y presión sanguínea

Brócoli

  • Contiene compuestos antiinflamatorios

  • Está asociado a mecanismos de protección celular y detoxificación natural

Salmón

  • Fuente de omega 3

  • Colabora en la reducción del riesgo cardíaco y el cuidado del sistema nervioso

  • Mejora los perfiles lipídicos

Aceite de oliva

  • Mejora la salud arterial

  • Reduce procesos inflamatorios crónicos

Legumbres

  • Lentejas, garbanzos y porotos aportan fibra y proteína vegetal

  • Contribuyen al control glucémico y la saciedad

Cúrcuma

  • Su compuesto activo, la curcumina, presenta propiedades antiinflamatorias y antioxidantes
Espinaca

  • Rica en hierro y vitaminas, favorece la salud ósea y muscular

  • Protege la visión a largo plazo

Ajo

  • Reduce la presión arterial

  • Fortalece el sistema inmune

Té verde

  • Contiene polifenoles bioactivos

  • Está vinculado a menor riesgo cardiovascular y mejor función metabólica

