23 de octubre 2025 - 16:43

El dólar blue cayó por primera vez en ocho jornadas y se alejó de su récord histórico

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue acumulaba siete subas consecutivas.

El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 3,1%.

El tipo de cambio paralelo retrocedió $25 pesos en la jornada, pero acumula una suba de $40 pesos (2,7%) en lo que va de la semana. El pasado miércoles, el dólar blue rompió su propio récord nominal histórico al finalizar la jornada en el orden de los $1.550 para la venta.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 23 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.479, $10 por debajo respecto del miércoles.

Valor del MEP hoy, jueves 23 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.542,02 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 4,3%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 23 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.559,96 y la brecha con el dólar oficial es del 5,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.956,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.549,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.460, según Binance.

