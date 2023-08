El dólar blue se recalentó más a seis días de las PASO: voló $22 y coqueteó con el récord de $600

Controles oficiales limitaron la operatoria del mercado marginal , en una rueda en la que casi no se registraron vendedores de la divisa, comentaron en la plaza.

Mientras tanto, algunos analistas creen que el dólar blue podría estar cerca de un techo momentáneo, tras subir con fuerza e ininterrumpidamente durante las últimas cuatro semanas. "El que hoy se animó y vendió a $590/$600 creo que hizo buen negocio y que podrá recomprar más abajo esta misma semana o la próxima", señaló el analista financiero Christian Buteler.

Sin embargo, otros especialistas opinan que aún no estaríamos cerca de un tope antes de las Primarias del domingo. "No me sorprendería ver un pico justo el viernes antes de las PASO y ese número puede estar en cualquier lugar. Por como viene la cosa puede estar cómodamente arriba de los $600", comentó Miguel Boggiano, CEO de Carta Financiera.

La semana previa, el dólar informal registró un ascenso de $23, tras acumular en julio, en otro mes de fuertes sobresaltos, un aumento de 11,3%, por encima del dólar oficial (+7,2%) y del plazo fijo tradicional (+8,1%). Se trató del mayor incremento mensual para el dólar blue desde abril pasado, cuando saltó un 18,7%.

A cuánto cotiza el dólar hoy, este lunes 7 de agosto

El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- se vendió a $590,50.

Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales por persona.

A cuánto cerraron el dólar ahorro y el dólar tarjeta hoy, este lunes 7 de agosto

El dólar ahorro (o solidario) y el dólar tarjeta -que incluye un 30% del Impuesto PAÍS + 45% de la Percepción de Ganancias- están en $516,69.

En tanto, el dólar mayorista avanzó $3,85 (1,4%) a $283,20 por unidad.

"El BCRA dio señales de ir en serio con el nuevo ritmo devaluatorio, por lo que se espera que la aceleración del crawling peg se sostenga. Por el lado del mercado de cambios, cabe esperar que la liquidación del agro siga fluyendo y que, si la demanda privada continúa reprimida con trabas burocráticas, las compras del BCRA sigan siendo de magnitud", sostienen desde Portfolio Personal.

Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, y con base a sus registros, señaló a Ámbito que, "para un día lunes, el dólar mayorista anotó el salto más alto desde agosto 2019, día después de las PASO, a excepción de las que siguieron a semanas acotadas por feriados".

Por su parte, Salvador Vitelli, de Romano Group, quien lo analizó en términos relativos y no nominales, agregó: "Si lo medimos con medias móviles, estamos en los mayores ritmos de devaluación de la era de Alberto Fernández. El BCRA hoy está elevando (por ahora) el tipo de cambio oficial a un ritmo de 14,6% mensual, lo que da 425,1% anual".

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 7 de agosto

El dólar blue cotizó a $596 tras subir $22, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City.

Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin sube 2,4% y opera en $595,49, según el promedio entre los exchanges locales reportados por Coinmonitor.

A cuánto cotiza el dólar MEP hoy, lunes 7 de agosto

El dólar MEP escala $5,37 (1%) y cotiza en $520,08. De esa forma, la brecha con el oficial alcanza el 83,6%.

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy, lunes 7 de agosto

El dólar "Contado con Liquidación" (CCL) sube $11,18 (1,9%) y opera a $596,49. En efecto, el spread con el oficial se ubica en 110,6%.