Deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos del Mundial: CABA envió datos de 13 mil personas a EEUU

La información fue enviada por el Ministerio de Justicia que conduce Gabino Tapia. Las autoridades locales se encargarán de implementar los derechos de admisión en caso de que corresponda. "El que no cumple con una obligación tan básica como alimentar a sus hijos tiene que tener consecuencias”, dijo Jorge Macri tras el anuncio.

Los deudores alimentarios y personas con restricciones vigentes de acceso a espectáculos masivos y deportivos no podrán entrar a los partidos del Mundial.

La Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso en su política de Tribuna Segura al enviar al gobierno de EEUU la base de datos de los deudores alimentarios morosos para que las autoridades locales puedan cruzar información e identificar a quienes cuentan con entradas para el Mundial 2026, con el objetivo de prohibirles el acceso a los partidos.

Desde el gobierno porteño informaron que se trata de "un paso más para seguir garantizando los derechos de chicos y adolescentes", luego de que el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) , que se utiliza para realizar controles en CABA, se incorporara al programa Tribuna Segura de Nación tras un acuerdo entre el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y su par de Seguridad, Horacio Giménez, con Alejandra Monteoliva.

“Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha. En la Ciudad hace un año que prohibimos el ingreso de deudores alimentarios a estadios y espectáculos masivos. Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna Segura para reforzar esos controles en todo el país e incluso durante el Mundial ", dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. "El que no cumple con una obligación tan básica como alimentar a sus hijos tiene que tener consecuencias”, enfatizó.

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Ese listado se puso a disposición de los Estados Unidos para que los deudores alimentarios y personas con restricciones vigentes de acceso a espectáculos masivos y deportivos no puedan entrar a los partidos del Mundial que comenzará el 11 de junio, y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A partir del cruce de información, las autoridades correspondientes podrán bloquear el acceso a los estadios de la Copa del Mundo, mediante la aplicación del derecho de admisión, de aquellos que incumplan con sus obligaciones.

Avanzan los controles a deudores alimentarios en CABA

La Ciudad fue pionera en el país en controlar a deudores alimentarios morosos en partidos de fútbol y otros espectáculos masivos. Los controles en los accesos a estadios de fútbol y espectáculos musicales comenzaron a realizarse en marzo de 2025. Allí se escanea el documento de los aficionados y se prohíbe el ingreso a las personas que figuran inscriptas en el RPAM.

Hasta el momento se llevaron adelante 187 operativos, con 162 deudores detectados. La tendencia se aceleró notablemente en lo que va de 2026, con 91 operativos efectuados en los que se impidió el acceso a 87 infractores. La incorporación de la base de datos del RPAM al programa Tribuna Segura permitirá desplegar incluso una mayor cantidad de controles en los 18 estadios de fútbol de la Ciudad.

deudores La Ciudad pone el foco en los hinchas que viajarán al Mundial en EEUU, México y Canadá.

Semanas atrás, el Gobierno porteño acordó con el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Monteoliva que el RPAM, con más de 13 mil deudores alimentarios inscriptos, se incorpore al programa nacional Tribuna Segura.

Hasta el momento, la detección de alimentantes morosos se realizaba en un segundo cordón de seguridad, mediante un sistema que implicaba un doble chequeo, mayores tiempos de espera para los hinchas y un importante despliegue de recursos humanos por parte del Gobierno de la Ciudad. A partir de este acuerdo, la integración de sistemas y la articulación institucional permitirán agilizar los ingresos y optimizar los controles.

"Quienes incumplen con una obligación tan básica como garantizar los alimentos de sus hijos no pueden disfrutar de un espectáculo deportivo o de un recital. En la Ciudad, las normas se respetan", sostuvo Gabino Tapia. Y agregó: “Es una gran noticia que los deudores alimentarios tampoco puedan entrar a los partidos del Mundial: primero que paguen y se pongan al día con sus obligaciones”.

La base de datos porteña, administrada por la Subsecretaría de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia, se nutre además de convenios de intercambio de información con 13 provincias argentinas, lo que otorga al sistema una escala de control federal para proteger el interés de los menores.