El rincón poco conocido de Neuquén que te sorprenderá con su naturaleza y actividades

Entre montañas y cursos de agua cristalina, existe un paraíso ideal para cortar un poco con la rutina durante varios días.

Este destino te permite disfrutar de todo lo que la naturaleza puede ofrecer.

La Patagonia argentina esconde pequeños destinos que todavía conservan un perfil más tranquilo, bien lejos del turismo masivo . Entre ellos, una localidad neuquina rodeada de lagos, bosques y caminos de montaña que atrae a aquellos viajeros que buscan aventura y paisajes distintos.

Con propuestas al aire libre durante gran parte del año, Aluminé ofrece deportes, excursiones y celebraciones tradicionales . Además, sus ríos y senderos ofrecen alternativas tanto para visitantes experimentados como para quienes solo quieren descansar en contacto con el ambiente patagónico.

A diferencia de otros destinos patagónicos más concurridos, Aluminé conserva un ritmo más relajado.

Aluminé se encuentra en el sudoeste de la provincia de Neuquén, sobre la margen oeste del río que lleva el mismo nombre. La localidad funciona como cabecera del departamento Aluminé y forma parte de una de las regiones más visitadas de la Patagonia.

El pueblo está ubicado a unos 40 kilómetros al este de la Cordillera de los Andes y tiene conexión con el Corredor de los Lagos Patagónicos mediante la Ruta Provincial 23. Además, queda a 140 kilómetros de Zapala y a 110 kilómetros de Junín de los Andes.

La zona está llena de montañas, lagos de agua fría, arroyos transparentes y extensos bosques de araucarias. También se encuentran mallines y miradores naturales desde donde se observan distintos puntos de la cordillera neuquina.

El clima cambia según el sector, hacia el oeste predominan las condiciones húmedas andinas, mientras que hacia el este disminuyen las precipitaciones.

El río Aluminé es uno de los grandes atractivos del lugar, en su tramo superior cuenta con rápidos de grado 4 sobre una escala máxima de 6 para navegación de aguas blancas. Durante la temporada de deshielo el caudal se vuelve más intenso y se vuelve perfecto para hacer rafting y kayak.

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Qué se puede hacer en Aluminé

Las propuestas turísticas en Aluminé apuntan principalmente a quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre. Entre las actividades más elegidas están las caminatas, cabalgatas, travesías en 4x4, trekking, montañismo y paseos en bote.

El rafting es muy importante dentro del turismo local, ya que entre enero y febrero suele desarrollarse el "Campeonato de Rafting categoría Turista", abierto tanto para competidores como para viajeros que llegan a conocer la región.

El kayak se vuelve muy popular entre octubre y diciembre, ya que se realiza un campeonato de aguas blancas que reúne a deportistas especializados debido a las condiciones técnicas del río. El avisaje de aves se suele hacer en la primavera ya que es la estación más favorable para observar distintas especies en lagunas, bosques y zonas cercanas al río.

Aluminé además cuenta con tres recorridos turísticos muy conocidos, uno de ellos conduce al lago Ruca Choroi, rodeado de araucarias y sectores muy fotogénicos. Otro conecta los lagos Quillén y Hui Hui, mientras que el Circuito Pehuenia permite descubrir distintos paisajes de la cordillera.

La localidad también suma eventos tradicionales de la cultura regional, durante la primera quincena de marzo se realiza la Fiesta Nacional del Pehuén, celebración que incluye música folklórica, exposiciones artesanales y desfiles a caballo.

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Cómo ir hasta Aluminé

Llegar a Aluminé depende del punto de partida elegido dentro de Neuquén. Desde Zapala existen tres recorridos principales por rutas provinciales. El trayecto más corto tiene una extensión de 138 kilómetros y combina las rutas provinciales 46 y 23. Otra alternativa suma 162 kilómetros mediante las rutas 13 y 23. Pero también hay un recorrido de 188 kilómetros a través de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 23.

Quienes viajan desde Junín de los Andes pueden tomar la Ruta Nacional 234, conocida como Ruta de los Siete Lagos, y luego continuar por la Ruta Provincial 23, recorriendo 100 kilómetros. Para pasar por los circuitos cercanos conviene contar con vehículo propio o contratar excursiones locales, ya que muchas de las atracciones naturales quedan alejadas del casco urbano y requieren traslados por caminos de montaña.