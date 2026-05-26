On City lanza una semana de descuentos y hasta 24 cuotas para equiparse antes del Mundial + Agregar ámbito en









La cadena pone en marcha una nueva edición de “On City Week Mundial” con promociones en televisores, celulares, notebooks y electrodomésticos. Habrá hasta 40% off, financiación extendida y beneficios especiales con crédito propio.

Con On City Week Mundial, la previa de la máxima cita del fútbol se vive con más tecnología, más financiación y oportunidades únicas.

En la cuenta regresiva para el Mundial, crece también la expectativa de millones de argentinos por vivir cada partido de la mejor manera. En ese contexto, del 25 al 31 de mayo llega una nueva edición de On City Week Mundial, una oportunidad única con descuentos, cuotas y promociones pensadas para renovar y equipar el hogar de cara a la máxima cita del fútbol.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante toda la semana, los consumidores podrán acceder a hasta 40% off y hasta 20 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes, en una amplia variedad de productos de tecnología y electrodomésticos. La propuesta incluye televisores de última generación, celulares, notebooks, consolas, parlantes, pequeños electrodomésticos y mucho más, tanto en oncity.com como en las más de 200 sucursales de la cadena en todo el país.

Con el Mundial cada vez más cerca, los televisores vuelven a posicionarse entre los productos más buscados por los argentinos. Por eso, On City pone el foco en una selección especial de Smart TVs y tecnología para el entretenimiento, pensada para disfrutar cada partido con la mejor imagen, sonido y conectividad.

oc2

Además, quienes elijan financiar sus compras con On City Crédito podrán acceder a un beneficio exclusivo de hasta 20% off y hasta 24 cuotas fijas, comenzando a pagar recién en julio. De esta manera, brinda más opciones de financiación facilitando el acceso a productos de primera línea en uno de los momentos más esperados del año.

A estos beneficios se suma también el retiro gratuito en todas las tiendas, ofreciendo una alternativa rápida, práctica y conveniente para los clientes de todo el país. Con On City Week Mundial, la previa de la máxima cita del fútbol se vive con más tecnología, más financiación y oportunidades únicas para llegar al primer partido con todo listo.

Temas Negocios

Mundial

Televisión