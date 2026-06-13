El árbitro designado para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 es el mismo de la final ante Francia en 2022

Se trata del polaco Szymon Marciniak, designado por la FIFA y reconocido como uno de los árbitros más respetados de Europa. Se destaca por su capacidad de control en momentos de alta presión.

El polaco inició su carrera en 2009 y es uno de los árbitros más valorados de Europa.

La FIFA designó al polaco Szymon Marciniak como encargado para arbitrar el partido debut de la Argentina en el Mundial 2026 , que comenzará jugando contra Argelia. El hombre de 43 años, que cuenta con una amplia experiencia internacional, tiene antecedentes notables en su haber y un recuerdo palpable para el pueblo argentino ya que fue el que manejó el partido contra Francia en la última copa del mundo, en Qatar 2022, que dejó a la celeste y blanca como ganadora de su tercer premio.

La designación de Marciniak representa un reconocimiento a su trayectoria. Además de dirigir la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Argentina y Francia, tuvo a su cargo partidos clave como el cruce entre Francia y Dinamarca o el choque de octavos de final entre la Argentina y Australia en esa misma edición.

Ahora, este compromiso será su primera incursión dentro del torneo que se está llevando adelante en EEUU, Canadá y México . Por el lado de la FIFA, lo consideran uno de los árbitros más confiables de Europa por su capacidad de control en compromisos de alta presión. Su perfil técnico destaca por una preparación física notable y un dominio disciplinario .

Marciniak inició su carrera profesional en 2009 y, desde 2015, forma parte de la nómina internacional de la FIFA. Su salto a la elite se consolidó en 2018, cuando dirigió la final de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Ese mismo año, arbitró el debut de la Selección argentina en el Mundial de Rusia, donde el equipo igualó 1 a 1 frente a Islandia.

La FIFA confirmó los árbitros para el arranque del Mundial 2026: quién dirigirá el partido inaugural y la presencia argentina

La FIFA presentó oficialmente esta semana, previo al comienzo del torneo, la nómina de 52 árbitros principales que estarán a cargo de los 104 encuentros, una cifra récord impulsada por el nuevo formato de 48 selecciones participantes. Entre los elegidos aparecen algunos de los nombres más reconocidos del arbitraje mundial, como el propio Marciniak, el inglés Michael Oliver y el francés François Letexier.

El brasileño Wilton Sampaio (44) fue designado por la FIFA para dirigir el partido inaugural del Mundial 2026, que fue este jueves entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, correspondiente al grupo A. El carioca será auxiliado en las bandas por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia, el cuarto colegiado será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, el reserva de los jueces de línea será el también paraguayo Eduardo Cardozo y en el VAR estarán el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y su ayudante el francés Jerome Brisard.

En ese contexto, el argentino Facundo Tello fue incluido entre los jueces seleccionados para actuar en el inicio de la Copa del Mundo, consolidando así su presencia en la máxima cita del fútbol internacional.