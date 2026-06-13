Mundial 2026: cuánto vale el plantel de Argelia y la diferencia abismal con Argentina

Los encargados de abrir el Grupo J de la Copa del Mundo tienen planteles tasados en millones, pero con un claro ganador.

Los africanos tienen uno de los planteles menos costosos de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 llegó después de tanta espera, pero no todos los combinados nacionales tuvieron su debut en la competencia. Varias selecciones plagadas de estrellas esperan su momento de ver acción en Estados Unidos, México y Canadá , y entre ellas está la Selección Argentina.

Los actuales campeones del mundo tendrán que medirse ante Argelia en el primer partido correspondiente al Grupo J, que comparten con Austria y Jordania. Lo más llamativo de este encuentro es la enorme diferencia entre ambos equipos , especialmente en el valor de cada plantilla.

Argelia tiene jugadores con fichas muy altas, pero eso no le alcanza para ser de los más caros del Mundial 2026.

Los Zorros del Desierto lejos están de ser uno de los planteles más caros de todo el Mundial 2026. Incluso, hay países que no llegaron a la competencia y que con sus últimas nóminas lo superan, como lo son los casos de Dinamarca, Italia y Georgia.

Los 26 convocados de Argelia tienen un valor de u$s296,6 millones , y su jugador mejor valorado es Ibrahim Maza , el joven mediocampista ofensivo del Bayer Leverkusen, cuya ficha cuesta u$s53 millones .

Quien lo sigue es Rayan Aït-Nouri, lateral izquierdo del Manchester City tasado en u$s46 millones. Muy lejos queda el tercer jugador más costoso, que es Amine Gouiri del Olympique de Marsella, con un valor de u$s32 millones.

Pero lo más llamativo son sus nombres menos valorados: Melvin Mastil, tercer arquero y parte del plantel del Stade Nyonnais de la segunda división de Suiza, en u$s289 mil. Una cifra que está muy lejos de acercarse a los jugadores menos valiosos de la Selección Argentina.

Argelia 1 Cuenta de X: @LesVerts Argelia entrena a puertas cerradas en Estados Unidos de cara a su debut ante Argentina el martes 16 de junio a las 22:00. Cuenta de X: @LesVerts

Quienes son las principales figuras de los Zorros del Desierto

Su máxima figura tiene una ficha tasada en u$s5,8 millones y se trata de Riyad Mahrez, quien milita en el Al-Ahli de Arabia Saudita. No es ninguna novedad que el ex Manchester City es el capitán y máxima esperanza del conjunto africano. Pero no es el único talento que tiene el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic.

Ismaël Bennacer, del Dinamo Zagreb de Croacia, quedó afuera por problemas físicos y peligro de recaer en una lesión que lo tiene a maltraer. Por esto, Ramiz Zerrouki se perfila como el encargado de aportar el equilibrio necesario para cuidar la mitad de la cancha, y Nabil Bentaleb podría ser el complemento que necesita para darle batalla a la Albiceleste en ese lugar del campo.

Farès Chaïbi, del Eintracht Frankfurt de Alemania, será el otro que Lionel Scaloni deberá vigilar de cerca. Ya sea con Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, tendrán mucho trabajo con este extremo izquierdo de 23 años, que apunta a ser una de las sorpresas del Mundial 2026.

La diferencia abismal con el plantel de Argentina

Los actuales campeones del mundo le sacan mucha diferencia al rival del debut. Argentina, entre todos los combinados nacionales, se ubica en el séptimo lugar de los más costosos, con un valor total de u$s924,5 millones.

El futbolista más valioso de la Albiceleste es Julián Álvarez, cuya tasación es de u$s115 millones, seguido por Enzo Fernández, con un valor de u$s103 millones. Finalmente, el podio lo completa Lautaro Martínez del Inter de Milán, con una ficha de u$s98 millones.

Nicolás Otamendi, de 38 años y que recientemente firmó con River tras quedar libre del Benfica, es considerado el menos costoso de todo el plantel: u$s1,1 millones es lo que valdría su pase. Curiosamente, Lionel Messi, con su misma edad, mantiene un valor bastante alto: u$s17 millones.