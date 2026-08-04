El dólar blue sumó cinco ruedas sin subas y la brecha con el oficial volvió a recortarse + Agregar ámbito en









La cotización informal encadenó su cuarta baja consecutiva y quedó $25 por debajo del máximo nominal alcanzado la semana pasada. En paralelo, el avance del mayorista redujo la distancia entre ambas divisas.

El blue acumuló cuatro bajas consecutivas, mientras la intervención oficial sostuvo al mayorista cerca de los $1.500.

El dólar blue volvió a bajar este martes y cerró en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. De esta manera, la cotización informal descendió hasta un nivel que no registraba desde hacía tres semanas, acumuló su cuarta rueda consecutiva en retroceso (y su quinta sin subas) y quedó $25 por debajo del máximo nominal de $1.570.

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En paralelo, el dólar oficial mayorista continuó con su tendencia alcista a contramano del blue y subió hasta $1.496, apenas $4 por debajo de la barrera psicológica de los $1.500. Así, la brecha entre ambas cotizaciones se redujo al 3,28%, lo que profundizó la convergencia del mercado cambiario tras el avance que había registrado el paralelo durante las últimas semanas de julio.

Sin embargo, según PPI, esta dinámica estuvo sostenida por una fuerte intervención del sector público para ampliar la oferta de cobertura cambiaria y contener la demanda de dólares. La consultora estimó que el stock consolidado del BCRA y el Tesoro aumentó cerca de u$s5.000 millones durante julio, hasta aproximadamente u$s11.240 millones, principalmente mediante futuros y títulos dólar linked.

En la última rueda, el interés abierto en futuros creció otros u$s72 millones y se concentró en los contratos más cortos, mientras que la intervención en el mercado secundario de bonos atados al dólar habría sido acotada. Para PPI, este despliegue permitió sostener la estabilidad del tipo de cambio oficial y, al mismo tiempo, acumular reservas, aunque su continuidad dependerá de que la asistencia pueda moderarse sin reavivar las presiones cambiarias.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 4 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.496 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 4 de agosto El dólar CCL cerró a $1.580,5 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%. Valor del dólar MEP hoy, martes 4 de agosto El dólar MEP cerró a $1.517.52 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 4 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 4 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.568, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 4 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.288, según Binance.