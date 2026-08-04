El motivo por el cual Boca jugará de local en la cancha de Huracán + Agregar ámbito en









El “Xeneize” se enfrentará este miércoles contra Estudiantes de La Plata, pero no lo hará como de costumbre en la Bombonera.

El motivo por el cual Boca jugará de local en la cancha de Huracán

Boca recibirá este miércoles a Estudiantes de La Plata, por un partido postergado de la segunda fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que contará con la peculiaridad de que se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

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Esto se debe a que se todavía no finalizaron las obras que se llevan a cabo en la Bombonera, tanto en el campo de juego como en otras zonas del estadio.

Además, estos trabajos se vieron atrasados por las lluvias de los últimos días en Buenos Aires que afectaron el tiempo de recuperación necesario.

En este contexto, Boca emitió un comunicado en el que confirmó que el encuentro frente a Estudiantes de La Plata se llevaría a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y detalló: "Además de los trabajos de renovación y mantenimiento del campo de juego, en esta oportunidad se llevó adelante una obra estructural de drenaje para poner fin a una de las habituales problemáticas en el sector de la cancha que da a los palcos preferenciales”.

Finalmente, se informó: “Este cambio de estadio permitirá darle a la obra el tiempo necesario que le restaron las condiciones climáticas que azotan Buenos Aires para poder exhibir un terreno de excelencia como el club suele ofrecer en los últimos años”.

Boca llega a este encuentro frente al "Pincha" en un flojo momento, ya que solo sumó un punto luego de dos presentaciones en el Torneo Clausura tras la derrota 3-0 frente a Deportivo Riestra y el empate 2-2 con Newell's. En la Copa Sudamericana, el "Xeneize" sufrió muchísimo ante O'Higgins de Chile, aunque consiguió la clasificación a octavos de final en los penales.