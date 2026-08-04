Femicidio de Mailén Antonich: investigan a su exsuegra por amenazas de muerte antes del crimen

La investigación por la muerte de la joven de 25 años asesinada en Punta Cantera, incorporó un nuevo elemento tras las declaraciones de una familiar. La Justicia analiza ahora esa versión mientras avanza la causa por el crimen.

La investigación por el femicidio de Mailén Antonich apunta a su exsuegra.

La cuñada de Mailén Antonich reveló que, pocas horas antes de desaparecer , la joven le confesó que tenía miedo luego de una conversación con su excuñada , quien le habría advertido que su propia madre pretendía asesinar tanto a ella como a su hija .

En declaraciones televisivas, Mariana relató que el episodio ocurrió el mismo viernes en que la víctima fue vista por última vez.

"La ex cuñada se juntaba siempre con ella y decían que eran hermanas. Ese día, fue a la parada de colectivo y volvió llorando. Se ve que le comentó eso. Mailén volvió a mi casa y me dijo: 'Mar, vino Pao llorando y yo no le doy bola, pero me aseguró que su mamá estaba buscando a dos personas para que me maten a mí y a ella' ", afirmó.

La mujer también cuestionó el accionar policial y aseguró que la familia intentó denunciar la situación en reiteradas oportunidades.

"Fuimos a la comisaría cuatro veces y nunca nos tomaron la denuncia, jamás. Siempre había un problema : que tenían dos presos, que había tres personas adelante mío o que tenían un auto robado. Fuimos nosotros y las personas que la encontraron fueron sus hermanos", sostuvo.

Qué se sabe del femicidio de Mailén

El cuerpo de Mailén Antonich fue hallado durante la madrugada del domingo en Punta Cantera, luego de que sus propios familiares iniciaran una búsqueda por cuenta propia.

De acuerdo con la investigación, la joven habría sido engañada mediante una falsa propuesta laboral para concurrir al lugar. Hasta allí llegó en un remis conducido por un hombre al que había conocido pocos días antes.

Sus hermanos, tíos y primos lograron reconstruir parte del recorrido gracias a un estado de WhatsApp que había publicado la víctima. Según denunciaron, tampoco pudieron radicar la denuncia por la desaparición en la Comisaría Decimosexta, por lo que decidieron continuar la búsqueda sin asistencia oficial. Cuando encontraron el cuerpo, dieron aviso a las autoridades.

Tras el hallazgo, la Policía detuvo a dos hombres de 26 y 27 años. Uno de ellos trabajaba como sereno en el predio donde ocurrió el crimen y el otro era un allegado. Ambos fueron arrestados mientras, presuntamente, intentaban incinerar la ropa que pertenecía a la víctima.

Durante la investigación, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI logró acceder a las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad del lugar, material que ahora forma parte de la causa.

Qué reveló la autopsia

El informe preliminar de la autopsia determinó que Mailén Antonich murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por una hemorragia masiva originada por una herida de arma blanca en la zona cervical.

Además, los peritos constataron traumatismos en el rostro y en ambos brazos. "El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical", señalaron fuentes de la investigación.

Hasta el momento, el examen forense no detectó lesiones compatibles con un abuso sexual. Sin embargo, se ordenaron estudios complementarios para confirmar o descartar esa hipótesis y establecer con mayor precisión la data de muerte, un elemento considerado clave para reconstruir la secuencia del ataque.