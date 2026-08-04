Vaca Muerta mantiene alta actividad: más de 2.000 etapas de fracturas en julio y fuerte dominio de YPF

La actividad de estimulación hidráulica volvió a mostrar un elevado ritmo en julio, con 2.005 etapas de fractura ejecutadas. YPF lideró ampliamente la actividad, Halliburton se consolidó como principal empresa de servicios y el acumulado histórico ya supera las 140.000 fracturas desde 2016.

Julio registró 2.005 etapas de fractura en Vaca Muerta. YPF explicó más de la mitad de la actividad mensual, mientras Halliburton concentró el 56% de los trabajos realizados por empresas de servicios.

La actividad de fractura hidráulica en Vaca Muerta mantuvo durante julio un ritmo elevado, confirmando que 2026 continúa entre los años de mayor intensidad operativa desde el desarrollo masivo del shale argentino. De acuerdo con las estadísticas procesadas al 31 de julio , a las que accedió Energy Report, durante el mes se ejecutaron 2.005 etapas de fractura , mientras que el acumulado anual alcanza 16.968 fracturas , cifra que ubica al año en camino de mantenerse en niveles históricamente elevados, aunque todavía por debajo del récord alcanzado en 2025.

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Si bien la cantidad de etapas de estimulación totalizó 2.005 operaciones durante julio , al mismo tiempo representó el registro mensual más bajo de 2026 y una desaceleración respecto del máximo alcanzado en junio. Pese a la baja mensual, en el sector aseguran que se trató del julio con mayor nivel de actividad desde el inicio de la serie en 2016 , lo que confirma que el desarrollo de Vaca Muerta continúa operando sobre niveles excepcionalmente elevados, muy por encima de los registrados en años anteriores.

Las estadísticas, elaboradas por Luciano Fucello , country manager de NCS Multistage, sobre 2.758 registros procesados , contemplan información de 46 operadoras y 11 empresas de servicios , permitiendo reconstruir la evolución de la actividad desde 2016 tanto por operador como por compañía de fractura.

En términos históricos, la magnitud del crecimiento resulta contundente. Desde el inicio de la serie, en 2016, ya se contabilizan más de 140.000 etapas de fractura en las cuencas argentinas, reflejando la transformación que experimentó Vaca Muerta durante la última década y el salto productivo alcanzado especialmente desde 2021.

El liderazgo de YPF volvió a ampliarse durante julio. La petrolera bajo control estatal realizó 1.067 etapas de fractura , equivalentes a más del 53% de toda la actividad mensual .

Muy por detrás se ubicó Vista Energy, con 358 fracturas, seguida por Pluspetrol, con 210, Pan American Energy (111), Tecpetrol (105), Pampa Energía (93) y GeoPark (61).

La distribución evidencia una fuerte concentración de la actividad en pocos operadores. Sólo YPF y Vista reunieron cerca del 71% de todas las etapas ejecutadas durante el mes, mientras que las siete compañías activas concentraron prácticamente la totalidad de los trabajos realizados.

El detalle operativo también muestra diferencias en la contratación de servicios. En el caso de YPF, las 1.067 fracturas fueron ejecutadas íntegramente por Halliburton, mientras que Vista volvió a confiar exclusivamente en SLB, responsable de sus 358 etapas.

Tecpetrol trabajó únicamente con Tenaris, Pluspetrol repartió su actividad entre SPI (195 fracturas) y Calfrac (15), Pan American Energy contrató exclusivamente a SLB, Pampa Energía dividió sus operaciones entre Halliburton (48) y SLB (45), mientras que GeoPark utilizó únicamente los servicios de Tenaris.

Halliburton lideró entre las empresas de servicios

El ranking de empresas de fractura volvió a ser encabezado por Halliburton, que completó 1.115 etapas, equivalentes al 55,6% de toda la actividad registrada durante julio.

En segundo lugar apareció SLB, con 514 fracturas, seguida por SPI, con 195, Tenaris, con 166, y Calfrac, con 15.

La diferencia refleja la fuerte presencia que Halliburton mantiene dentro de la principal operadora del país, mientras SLB continúa consolidando su participación gracias a Vista y Pan American Energy.

2026 continúa entre los años de mayor actividad

Si bien el nivel de actividad continúa siendo elevado, el acumulado anual muestra una moderación respecto del año récord.

Entre enero y julio de 2026 se contabilizan 16.968 etapas, frente a las 23.894 registradas durante igual período de 2025.

Aun así, el volumen ya supera ampliamente los registros observados hasta hace pocos años. En igual instancia del calendario, la actividad alcanzaba 17.814 fracturas en 2024, 14.747 en 2023, 12.522 en 2022, 10.254 en 2021 y apenas 3.276 en 2020, cuando la pandemia afectó fuertemente las operaciones.

La comparación histórica permite dimensionar la velocidad del crecimiento. Mientras en 2016 se habían ejecutado solamente 1.716 fracturas en todo el año, la actividad prácticamente se multiplicó por catorce hasta alcanzar el récord de 23.894 etapas en 2025.

YPF amplía la distancia en la serie histórica

La serie acumulada desde 2016 confirma el creciente liderazgo de YPF dentro del desarrollo no convencional argentino.

La petrolera acumula 56.365 etapas de fractura, prácticamente la mitad de todas las realizadas durante la serie histórica.

Muy por detrás aparecen:

Vista Energy: 11.685 fracturas

Tecpetrol: 9.939

Pan American Energy: 8.946

Pluspetrol: 7.318

Shell: 6.754

Pampa Energía: 3.952

TotalEnergies: 3.932

Phoenix Global Resources: 2.116

Chevron: 2.044

ExxonMobil: 1.567

El ranking muestra además cómo fue cambiando el mapa operativo de Vaca Muerta. Mientras YPF mantuvo un crecimiento sostenido desde el inicio del desarrollo masivo del shale, compañías como Vista incrementaron aceleradamente su participación en los últimos cinco años, consolidándose hoy como el principal productor privado de petróleo no convencional del país.

La actividad sigue respaldando el crecimiento de la producción

Las etapas de fractura constituyen uno de los indicadores más precisos para anticipar la evolución futura de la producción de shale oil y shale gas, ya que representan la instancia previa a la puesta en producción de nuevos pozos horizontales.

El nivel observado durante julio confirma que las operadoras mantienen un elevado ritmo de desarrollo sobre Vaca Muerta, impulsadas por el crecimiento de las exportaciones de petróleo, la expansión de la infraestructura de evacuación y los grandes proyectos vinculados al gas natural licuado (GNL).

Aunque el récord alcanzado en 2025 aún aparece por encima del ritmo actual, el volumen de fracturas registrado durante 2026 continúa ubicándose entre los más altos de toda la historia del shale argentino, sosteniendo las perspectivas de expansión productiva que proyectan las principales operadoras para los próximos años.