SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de abril 2026 - 18:07

El dólar blue sumó su segunda rueda sin subas y se sostiene sobre los $1.400

El billete paralelo se mantuvo estable este lunes, pero acumula una pérdida de $120 en lo que va del año.

El dólar blue cerró estable este lunes.

El dólar blue cerró estable este lunes.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, el billete paralelo sumó su segunda jornada sin subas y se sostiene por encima de los $1.400. Por otra parte, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista alcanzó el 2,4%.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 20 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.377 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.448,50, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s76.294,53, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias