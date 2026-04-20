El dólar blue cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue sumó su segunda rueda sin subas y se sostiene sobre los $1.400
El billete paralelo se mantuvo estable este lunes, pero acumula una pérdida de $120 en lo que va del año.
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Así, el billete paralelo sumó su segunda jornada sin subas y se sostiene por encima de los $1.400. Por otra parte, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista alcanzó el 2,4%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 20 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.377 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 20 de abril
El dólar CCL cerró a $1.457,34 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,8%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 20 de abril
El dólar MEP cerró a $1.410,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.448,50, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s76.294,53, según Binance.
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