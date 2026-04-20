La balanza energética marcó un récord histórico: el superávit trepó por encima de los u$s1.000 millones en marzo

El sector energético se consolidó como generador neto de divisas, impulsado por exportaciones en alza y una fuerte caída de importaciones en un contexto internacional volátil.

La balanza comercial energética volvió a marcar un hito en marzo de 2026 y se consolida como uno de los pilares del esquema económico actual . En un contexto internacional atravesado por la volatilidad de los precios de la energía y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente , el sector energético argentino no solo resistió el shock externo, sino que logró fortalecer su posición como generador neto de divisas .

De acuerdo con los datos del intercambio comercial, el país registró en marzo un superávit energético de u$s1.090 millones , el más alto de la historia para ese mes . Este resultado surge de exportaciones por u$s1.235 millones —con un crecimiento interanual del 23,2% — y de importaciones que se desplomaron hasta los u$s145 millones , con una caída del 38,5% . La dinámica refleja un cambio estructural en el sector , que en pocos años pasó de ser una fuente de presión sobre las reservas a convertirse en uno de los principales aportantes de dólares .

El desempeño no es un fenómeno aislado. En el acumulado del primer trimestre de 2026, la balanza energética arrojó un superávit de u$s2.405 millones , también el más alto registrado para ese período . En ese lapso, las exportaciones alcanzaron los u$s2.837 millones , mientras que las importaciones se redujeron a u$s432 millones , con una fuerte contracción del 35,7% interanual . Este comportamiento confirma una tendencia que ya se había empezado a consolidar en 2025 y que ahora se profundiza con mayor intensidad.

El salto en la balanza energética no puede entenderse sin el desarrollo de la producción local , en particular de los recursos no convencionales . La expansión de la actividad en Vaca Muerta permitió incrementar de forma significativa las exportaciones de petróleo y gas , al mismo tiempo que redujo la necesidad de importaciones, especialmente de gas natural licuado (GNL) .

Este cambio de matriz es clave desde el punto de vista macroeconómico . Hace apenas cuatro años, la Argentina necesitaba destinar miles de millones de dólares para importar energía, generando un fuerte impacto sobre las reservas del Banco Central . Hoy, la situación es inversa: el país exporta más energía de la que importa, lo que le permite generar un flujo neto de divisas que contribuye a sostener el superávit comercial .

Distintos análisis coinciden en que el sector energético ya explica una porción sustancial del saldo comercial positivo del país. De hecho, se estima que el aporte energético representa un porcentaje cada vez mayor del superávit total, consolidándose como uno de los motores de la economía.

El rol de los precios internacionales y el impacto de la guerra

El contexto global también jugó un papel determinante en este resultado. La guerra en Medio Oriente generó una fuerte suba en los precios del petróleo y del gas durante las primeras semanas del conflicto, lo que impulsó los ingresos por exportaciones. Sin embargo, este mismo fenómeno también elevó los costos de importación, lo que generó tensiones en el mercado local.

En este escenario, la Argentina logró capitalizar la suba de precios gracias a su nueva condición de exportador neto de energía. A diferencia de crisis anteriores —como la derivada de la guerra en Ucrania en 2022—, el país se encuentra hoy mejor posicionado para aprovechar los shocks externos en lugar de sufrirlos.

No obstante, este beneficio no está exento de riesgos. La volatilidad internacional implica que los precios pueden moverse rápidamente en ambas direcciones, lo que introduce incertidumbre sobre la evolución futura del superávit energético. Además, el impacto sobre los precios internos puede trasladarse a la inflación, generando tensiones en el costo de vida.

Importaciones en caída: el otro pilar del superávit

Otro factor clave detrás del resultado récord es la fuerte caída de las importaciones energéticas. La menor necesidad de compras externas responde tanto al aumento de la producción local como a mejoras en la infraestructura de transporte y abastecimiento.

Sin embargo, este fenómeno también tiene una doble lectura. Si bien la reducción de importaciones contribuye a mejorar la balanza comercial, en algunos casos también refleja una menor actividad económica o restricciones en la demanda. Analistas advierten que parte de la caída en las importaciones está vinculada a una desaceleración industrial, lo que podría limitar el crecimiento en el mediano plazo.

Perspectivas para 2026: ¿hasta dónde puede crecer el superávit?

Las proyecciones para el resto del año son optimistas, aunque dependen en gran medida de la evolución de los precios internacionales. Algunas estimaciones indican que el superávit energético podría ubicarse en torno a los u$s10.000 millones en 2026, con potencial de crecimiento si se mantienen precios elevados del petróleo.

En este sentido, la Argentina enfrenta un escenario ambivalente. Por un lado, el desarrollo energético abre una ventana de oportunidad para fortalecer las cuentas externas, acumular reservas y mejorar la estabilidad macroeconómica. Por otro, la dependencia de los precios internacionales y de factores geopolíticos introduce un nivel de incertidumbre que obliga a manejar con cautela las proyecciones.

Un nuevo eje para la economía argentina

El superávit energético récord marca un punto de inflexión en la economía argentina. El sector dejó de ser un problema estructural para convertirse en una de las principales soluciones en términos de generación de divisas.

Sin embargo, el desafío hacia adelante no pasa solo por sostener este resultado, sino por consolidarlo. Esto implica avanzar en obras de infraestructura pendientes, ampliar la capacidad de transporte y exportación, y garantizar reglas de juego estables que permitan atraer inversiones de largo plazo.

En definitiva, la balanza energética se transformó en uno de los indicadores clave para entender la nueva dinámica económica del país. Su evolución no solo impacta en el comercio exterior, sino también en variables centrales como el tipo de cambio, la inflación y el nivel de actividad. En un contexto global incierto, la energía aparece como uno de los pocos vectores capaces de ofrecer previsibilidad y generar un flujo sostenido de dólares para la Argentina.