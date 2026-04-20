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Fundado por Gregorio Mandrini y Nicolás Bianco, Alpha 54 Racing tiene como objetivo desarrollar pilotos argentinos en el automovilismo europeo. En ese contexto, presentaron a Thiago Palotini y Federico Díaz.

Alpha 54 Racing y el ACA confirmaron los pilotos argentinos para la F4 italiana 2026.

En un evento realizado en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), Alpha 54 Racing confirmó la incorporación de los pilotos argentinos Thiago Palotini y Federico Díaz para competir en la Fórmula 4 italiana 2026, como parte de su programa de desarrollo internacional.

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El proyecto contempla la participación de un equipo con base en Faenza, Italia, y marca el regreso de Argentina como sponsor en una estructura europea tras más de 50 años.

Fundado por Gregorio Mandrini y Nicolás Bianco, Alpha 54 Racing tiene como objetivo desarrollar pilotos argentinos en el automovilismo europeo. Con estructura propia y presencia confirmada en la F4 italiana, el equipo busca consolidarse como plataforma de formación hacia categorías superiores.

IX6A8163.JPG Alpha 54 Racing confirmó la incorporación de los pilotos argentinos Thiago Palotini y Federico Díaz. Thiago Palotini y Federico Díaz se incorporan a Alpha 54 Racing Thiago Palotini llega con antecedentes destacados en karting, donde fue campeón en IAME y Rotax Argentina, además de obtener el Sudamericano Rotax. Federico Díaz, en tanto, inició su carrera en 2022, logró títulos en karting a nivel provincial y nacional y en 2025 compitió en monopostos, con participaciones en la Fórmula Renault Plus, la Fórmula Nacional Argentina y la F4 brasileña.

Del evento participaron el presidente del ACA, César Carman; los fundadores del equipo, Mandrini y Bianco; y el secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes. También estuvieron presentes el presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA), Eduardo Baca; el manager y director deportivo de Alpha 54, Eric Borsani; y los pilotos.

“Hoy renovamos una tradición del Club de estar y servir de trampolín para impulsar a los jóvenes pilotos para que tengan éxito en el automovilismo mundial, como lo hizo en su momento con Fangio, Froilán, Reutemann y más recientemente con Franco Colapinto”, afirmó Carman. Por su parte, Palotini destacó el nivel competitivo del campeonato y Díaz remarcó el desafío que implica su participación en la categoría. Por otro lado, Mandrini afirmó que el proyecto ya se encuentra en etapa operativa tras completar pruebas en circuitos como Cremona, Monza y Mugello. Bianco, en tanto, sostuvo que el objetivo es generar oportunidades para pilotos argentinos en Europa. Finalmente, Borsani indicó que el equipo cuenta con acuerdos en preparación física y simulación para acompañar el desarrollo de los pilotos.

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