Estrena "La intrigante": obra sobre Carlota Joaquina, la "casi reina argentina", y su ambición de poder + Seguir en









“La intrigante (La casi reina argentina)” se estrena en NÜN Teatro Bar con dirección de Jimena del Pozo Peñalva. La obra reconstruye la figura de Carlota Joaquina y su ambición de poder en tiempos de revoluciones, con música original en vivo y funciones los miércoles.

“La intrigante (La casi reina argentina)”, se presenta en NÜN Teatro Bar.

La obra “La intrigante (La casi reina argentina)”, escrita por Juan Ignacio Fernández, se estrenará el 1 de abril en NÜN Teatro Bar, con funciones los miércoles a las 21. La propuesta combina actuación, música en vivo y una mirada contemporánea sobre la figura histórica de Carlota Joaquina.

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Dirigida por Jimena del Pozo Peñalva, la obra está protagonizada por Ariel Mele y Bárbara Massó, con música original en vivo a cargo de Gali Dundun.

La pieza explora el deseo de poder de Carlota Joaquina en un momento de crisis de las monarquías europeas y de las revoluciones americanas. En ese contexto, la protagonista encarna la ambición, la lucidez y el delirio de una mujer que se considera legítima en un mundo que no admite su autoridad. La obra retrata así el intento de intervenir en el curso de la historia en un tiempo en el que la ambición femenina era puesta en cuestión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA INTRIGANTE | OBRA DE TEATRO (@laintrigante.teatro) “La intrigante” propone un cruce entre política, deseo e intriga, con una puesta de tono barroco que reconstruye el clima de una época atravesada por transformaciones profundas. La producción general está a cargo de María Carámbula.

La propuesta tendrá una duración de 60 minutos y las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral.

Ficha técnico-artística Autor: Juan Ignacio Fernández

Dirección: Jimena del Pozo Peñalva

Elenco: Ariel Mele, Bárbara Massó

Música original en vivo: Gali Dundun

Coreografía y barroquismo: Rodrigo Onasis Arena

Vestuario y escenografía: Uriel Cistaro

Iluminación: Facundo David

Producción general: María Carámbula Funciones: miércoles 21h Sala: NÜN Teatro Bar Duración: 60 minutos Instagram: @laintrigante.teatro 2

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