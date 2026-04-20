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20 de abril 2026 - 19:26

Estrena "La intrigante": obra sobre Carlota Joaquina, la "casi reina argentina", y su ambición de poder

“La intrigante (La casi reina argentina)” se estrena en NÜN Teatro Bar con dirección de Jimena del Pozo Peñalva. La obra reconstruye la figura de Carlota Joaquina y su ambición de poder en tiempos de revoluciones, con música original en vivo y funciones los miércoles.

“La intrigante (La casi reina argentina)”, se presenta en NÜN Teatro Bar.

“La intrigante (La casi reina argentina)”, se presenta en NÜN Teatro Bar.

La obra “La intrigante (La casi reina argentina)”, escrita por Juan Ignacio Fernández, se estrenará el 1 de abril en NÜN Teatro Bar, con funciones los miércoles a las 21. La propuesta combina actuación, música en vivo y una mirada contemporánea sobre la figura histórica de Carlota Joaquina.

Dirigida por Jimena del Pozo Peñalva, la obra está protagonizada por Ariel Mele y Bárbara Massó, con música original en vivo a cargo de Gali Dundun.

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La pieza explora el deseo de poder de Carlota Joaquina en un momento de crisis de las monarquías europeas y de las revoluciones americanas. En ese contexto, la protagonista encarna la ambición, la lucidez y el delirio de una mujer que se considera legítima en un mundo que no admite su autoridad. La obra retrata así el intento de intervenir en el curso de la historia en un tiempo en el que la ambición femenina era puesta en cuestión.

La propuesta tendrá una duración de 60 minutos y las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral.

Ficha técnico-artística

  • Autor: Juan Ignacio Fernández
  • Dirección: Jimena del Pozo Peñalva
  • Elenco: Ariel Mele, Bárbara Massó
  • Música original en vivo: Gali Dundun
  • Coreografía y barroquismo: Rodrigo Onasis Arena
  • Vestuario y escenografía: Uriel Cistaro
  • Iluminación: Facundo David
  • Producción general: María Carámbula

Funciones: miércoles 21h

Sala: NÜN Teatro Bar

Duración: 60 minutos

Instagram: @laintrigante.teatro

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