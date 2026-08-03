Formó parte del éxito que revolucionó el cine, pero las enormes ganancias en taquilla jamás se vieron reflejadas en su salario pese a interpretar a un querido personaje de la trilogía.

Fue parte del elenco principal de la trilogía basada en los libros de Tolkien, pero no obtuvo las ganancias esperadas.

Mientras El Señor de los Anillos rompía récords de taquilla y recaudaba cerca de u$s2.900 millones , Sean Astin atravesaba un momento económico muy distinto. El actor encargando de interpretar a Samwise Gamgee aseguró que el salario pactado por las tres películas fue tan bajo que se vio obligado a vender su casa .

La revelación sorprendió porque Astin fue uno de los protagonistas de una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Sin embargo, explicó que su contrato se había firmado mucho antes de la conversión de la trilogía en un fenómeno mundial.

Cuando Peter Jackson lo eligió para interpretar a Sam, Sean Astin ya llevaba más de una década trabajando en Hollywood . El público lo conocía por Los Goonies , donde interpretó a Mikey Walsh, sumando más tarde papeles en películas como Toy Soldiers, Encino Man y Rudy.

Pese al importante rol de su personaje durante las tres cintas, Astin no se llevó lo que recibiría cualquier integrante de una obra de semejante magnitud en la actualidad.

Esa carrera terminó llevándolo a la adaptación de la obra de J. R. R. Tolkien. En la trilogía encarnó al compañero más fiel de Frodo , un personaje con mayor protagonismo a medida que avanzaba la historia hasta convertirse en uno de los favoritos de los fanáticos.

Su actuación le dio proyección internacional , pero no cambió de inmediato su situación económica. Mientras las películas todavía estaban en producción, Astin ya había firmado un contrato muy por debajo del valor alcanzado por la franquicia.

Aunque no haya ganado mucho, el actor recibió un enorme reconocimiento en la industria y formó parte de obras de mucho éxito, como la serie Stranger Things de Netflix.

La polémica con El Señor de los Anillos: una saga multimillonaria con salarios bajos

Sean Astin cobró alrededor de u$s250.000 por las tres películas. Años después contó que esa cifra no alcanzó para sostener los gastos de su familia y terminó vendiendo la casa comprada antes de viajar a Nueva Zelanda para el rodaje.

La propiedad estaba en Encino, California. La adquirió en 1999 junto a su esposa por u$s655.000 y la vendió en 2001 por u$s710.000, seis meses antes del estreno de "La comunidad del anillo". Después se mudaron a un departamento en Calabasas mientras la primera película comenzaba su recorrido por los cines.

Astin no fue el único en hablar sobre los salarios. Orlando Bloom reveló que recibió u$s175.000 por interpretar a Legolas en toda la trilogía. Elijah Wood explicó que el elenco no pudo renegociar sus contratos debido a la filmación consecutiva de las tres entregas. Cate Blanchett hizo una declaración similar y aseguró que el reparto nunca recibió las cifras imaginadas por la gente.

El actual patrimonio de Sean Astin

Hoy, el patrimonio de Sean Astin está estimado en u$s5 millones, según distintos medios especializados en el tema. Esta cifra construida con los trabajos realizados después de El Señor de los Anillos y no con el salario recibido por la trilogía.

Tras su paso por la saga apareció en películas como 50 First Dates y tuvo papeles en series como 24, The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine y Stranger Things. También desarrolló una carrera como actor de doblaje, actividad mantenida de forma paralela durante los últimos años y que, insólitamente, le hizo percibir sumas mayores a su histórico rol en la adaptación de la obra de J. R. R. Tolkien.

A ese recorrido se suma la vivienda comprada en Calabasas en 2003 por u$s1,2 millones. La propiedad sigue siendo de la familia Astin y actualmente está valuada en alrededor de u$s3 millones.