J.P. Morgan impulsa el "sueño americano" con una inversión inmobiliaria de casi u$s1 billón

El proyecto de J.P. Morgan busca ampliar las oportunidades económicas de los estadounidenses y concentra sus esfuerzos en seis áreas prioritarias.

El proyecto de JP Morgan busca ampliar las oportunidades económicas de los estadounidenses y concentra sus esfuerzos en seis áreas prioritarias.

J.P. Morgan anunció un ambicioso compromiso para destinar u$s750.000 millones al sector de la vivienda en EEUU durante los próximos diez años , una cifra que representa un incremento cercano al 40% respecto a los recursos asignados por la entidad durante la última década.

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La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el director ejecutivo, Jamie Dimon , para fortalecer la inversión en las comunidades estadounidenses.

Como parte del plan, el mayor banco de EEUU financiará la construcción o preservación de un millón de viviendas asequibles y brindará apoyo a 500.000 personas para acceder a la compra de una vivienda. Además, la entidad promoverá políticas públicas orientadas a impulsar el desarrollo habitacional y participará activamente en el Consejo Asesor de Vivienda de la Cámara de Comercio de EEUU.

La iniciativa se enmarca dentro del programa "Sueño Americano" , presentado por J.P. Morgan a comienzos de este año. El proyecto busca ampliar las oportunidades económicas de los estadounidenses y concentra sus esfuerzos en seis áreas prioritarias, entre ellas el acceso a la vivienda, el financiamiento para pequeñas empresas y la mejora de la salud financiera de las familias .

El anuncio llega en un contexto de fuerte déficit habitacional en EEUU. La escasez de viviendas impulsó los precios y deteriorado la accesibilidad para los compradores, una situación agravada por el aumento de las tasas hipotecarias , que actualmente se encuentran en su nivel más alto del último año. La vivienda se convirtió además en uno de los principales temas de preocupación de cara a las elecciones legislativas de medio término.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el director ejecutivo, Jamie Dimon, para fortalecer la inversión en las comunidades estadounidenses.

Michelle Herrick, directora de bienes raíces comerciales de J.P. Morgan, destacó la complejidad del desafío y la necesidad de una acción coordinada entre distintos sectores.

"Resolver el problema de la vivienda es complejo: la infraestructura financiera es compleja, los debates locales son extensos y requieren que todos los actores involucrados trabajen en la misma dirección", afirmó.

La ejecutiva agregó que el banco busca aportar su experiencia para acelerar soluciones al problema habitacional. "Vemos que muchas personas están intentando abordar el problema y queremos participar y aportar nuestra experiencia", señaló.

Reforzando negocios

Al cierre del primer trimestre, los préstamos destinados a viviendas multifamiliares representaban más de la mitad de la exposición de J.P. Morgan al mercado inmobiliario comercial. El nuevo compromiso contempla canalizar recursos mediante deuda, inversiones de capital y subvenciones, además de trabajar en conjunto con otras entidades financieras y actores del sector.

En paralelo, el banco también buscará reforzar su presencia en el negocio hipotecario residencial. Para ello prevé incorporar 850 nuevos asesores de préstamos hipotecarios, con el objetivo de incrementar en más de 45% el volumen de hipotecas otorgadas.

"Estamos trabajando para crecer y ganar cuota de mercado", afirmó Sean Grzebin, responsable de la división de préstamos hipotecarios de J.P. Morgan. El ejecutivo sostuvo que la entidad tiene capacidad para expandirse rápidamente y concluyó: "Creemos que el sistema es más seguro cuando los bancos participan".