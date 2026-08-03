La Unión Europea le exigió a España reforzar las fronteras tras la crisis migratoria en Ceuta + Agregar ámbito en









Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, le transmitió a Pedro Sánchez la necesidad de fortalecer los controles en los puntos más sensibles del bloque y prometió mayor apoyo a España para afrontar la inmigración irregular.

Von der Leyen envió una carta al presidente español, Pedro Sánchez, en medio de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, donde al menos 67 personas murieron al intentar ingresar desde Marruecos.

La titular de la Unión Europea (UE), Ursula Von der Leyer, le comunicó este lunes al presidente de España, Pedro Sánchez. que es necesario "reforzar las fronteras en los puntos críticos". La titular del organismo que engloba a 27 países lo explayó en una carta dirigida a Sánchez, en la que también señaló que la UE tiene "que ayudar a España a hacer frente a la inmigración ilegal".

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La misiva se da a conocer en el contexto de la llegada masiva de inmigrantes hacia Ceuta, un territorio español en África que mantiene una frontera terrestre con Fnideq, ciudad marroquí. En el cruce de la última semana, al menos 88 personas perdieron la vida ahogadas.

"En colaboración con España, especialmente en todo lo relacionado con Ceuta y Melilla, podríamos reforzar los sistemas de alerta temprana para la gestión de fronteras y mejorar nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos", escribió Von der Leyen en la carta, según consignó Reuters.

El gobierno de España negó fallas de inteligencia tras el ingreso masivo de migrantes de Ceuta La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, aseguró que el Ejecutivo no recibió ningún informe de inteligencia que advirtiera sobre una crisis migratoria de la magnitud de la registrada el pasado 30 de julio en Ceuta. Sus declaraciones se produjeron luego de que la Cadena SER informara que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había emitido "varios avisos" sobre el riesgo de una entrada masiva.

Consultada sobre si el Gobierno había sido alertado previamente por los servicios de inteligencia, Saiz respondió que "no hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta". Según los datos oficiales, ese día llegaron unas 50.000 personas a Ceuta, mientras que las autoridades locales elevaron la cifra a 60.000.

La portavoz insistió en varias oportunidades en que "no se conocía la magnitud" de lo que iba a ocurrir y rechazó que hubiera existido un fallo de inteligencia. "De ninguna manera se preveía algo tan inédito", sostuvo.