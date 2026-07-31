La casa madre del fútbol mundial anunció que designará una agencia independiente para evaluar la viabilidad de la propuesta de ampliación. Esto se da mientras enfrenta duros cuestionamientos por su proyecto de privatización comercial de la Copa del Mundo.

Tras el boicot de la UEFA, la FIFA anunció que quiere ampliar el Mundial a 64 equipos

Mientras seguirá forzando su idea de privatizar, el presidente de la FIFA anunció la creación de una agencia independiente para determinar si es viable el aumento de selecciones participantes en la Copa del Mundo . No conforme con lo hecho en el Mundial 2026, Infantino quiere elevar el número de 48 a 64 para el 2030 .

Esto obligaría a rediseñar nuevamente el formato de competencia, ampliar los cupos de cada confederación y sumar aún más encuentros al calendario. La fórmula es simple: más países participantes significan más votos a favor y más dinero para recaudar.

“FIFA desea nombrar una agencia independiente para determinar si la expansión de la Copa Mundial impactaría en la propuesta del torneo y en el ecosistema del fútbol, y de qué manera” , reza el texto enviado a las 211 asociaciones miembro este jueves.

Según trascendió, el tratamiento formal para la creación de esa agencia está previsto para el próximo 14 de agosto .

A partir de allí, el organismo externo deberá elaborar un informe sobre la viabilidad deportiva, logística y económica del proyecto antes de que la FIFA defina si avanza o no con una reforma que volvería a cambiar el mapa de la Copa del Mundo.

Recordemos que el próximo Mundial será el más grande de la historia en términos de organizadores: luego de los tres en Norteamérica, 2030 tendrá seis. Ellos son: Argentina, Uruguay y Paraguay (para un partido inaugural) y España, Portugal y Marruecos (para el resto del torneo).

En el próximo Consejo de la FIFA, que será dentro de 60 días aproximadamente, se votará por esta iniciativa y también sobre el polémico proyecto FIFA Forward Enterprise, impulsado por Infantino para privatizar los derechos de la Copa del Mundo.