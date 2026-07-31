Samara Weaving será la nueva Emma Frost en el reinicio de "X-Men" de Marvel + Agregar ámbito en









El anuncio del casting llega después de que Marvel presentara durante la Comic-Con a Ryan Gosling como "Ghost Rider" y al actor David Jonsson, como el nuevo rey de Wakanda en "Black Panther 3".

Weaving será parte del futuro del UCM.

En medio del éxito de Spider-Man y las críticas del actor Mahershala Ali, se conoció la noticia de que la actriz australiana Samara Weaving es una de las primeras elegidas para ser parte del elenco del reinicio de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel.

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Según informan diversos medios especializados, Weaving interpretará a Emma Frost, quien en los cómics ha pasado de supervillana a superheroína a lo largo de la extensa trayectoria de los mutantes en las historietas. La telepatía es su fuerte.

Weaving apareció recientemente en Ready or Not 2: Here I Come y Over Your Dead Body. Otros créditos incluyen The Babysitter, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Scream VI y Bill & Ted Face the Music. The X-Men será dirigida por Jake Schreier, quien estuvo al frente de Thunderbolts el año pasado.

Los héroes mutantes, al menos los de las películas de 20th Century Fox, aparecerán en Avengers: Doomsday con actores como Ian McKellen, Patrick Stewart y James Marsden en esta película que reúne a todos los personajes. Disney, propietaria de Marvel, adquirió Fox en 2019 y, con ella, los derechos para integrar a los héroes de Marvel que había licenciado al estudio en el UCM.

Nuevos rostros en el universo de Marvel El anuncio del casting llega después de que Marvel presentara durante la Comic-Con a Ryan Gosling como Ghost Rider y al actor de Alien: Romulus, David Jonsson, como el nuevo rey de Wakanda en Black Panther 3.

Tras ser la marca más exitosa en el cine, Marvel ha tenido dificultades en taquilla, con películas recientes como Captain America: Brave New World y The Fantastic Four: First Steps que resultaron decepcionantes. Sin embargo Spider-Man: Brand New Day ya está batiendo récords con una cifra de 72 millones de dólares en taquilla con la venta de entradas antes de su estreno (solo en EEUU). Con esta impactante cifra logró superar el récord histórico de 60 millones de dólares en preestrenos, que ostentaba anteriormente Avengers: Endgame de Disney/Marvel Studios.

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