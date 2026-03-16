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16 de marzo 2026 - 16:41

El dólar blue volvió a superar al MEP y quedó casi $30 por encima del oficial

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue trepó a $1.425 este lunes.

El dólar blue trepó a $1.425 este lunes.

Depositphotos

El dólar blue subió $10 este lunes 16 de marzo, por lo cual extendió su brecha con el tipo de cambio oficial y volvió a superar al MEP. Aun así, el informal cerró en el mismo nivel que comienzos de la semana pasada.

El blue culminó a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Desde hace siete jornadas que se mueve en un rango de apenas $10.

Informate más

De este modo, el spread con el mayorista se elevó al 2,1% ($29), la cifra más alta en casi tres semanas. En paralelo, la cotización pasó a estar por encima de la del denominado dólar "bolsa".

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 16 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 16 de marzo

El dólar MEP cotiza a $1.419,92 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 16 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 16 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.465,82, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 16 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.946, según Binance.

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