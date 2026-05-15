El mouse en forma de huevo que no sabías que necesitabas: un invento perfecto para aliviar tus muñecas

Esta creación portátil cambia por completo la experiencia frente a la pantalla y propone otra manera de interactuar en el día a día.

Pasar varias horas frente a la computadora puede traer molestias físicas que muchos naturalizan con el tiempo. El dolor en las manos, la tensión en los brazos y la fatiga en las articulaciones son muy frecuentes entre quienes trabajan, estudian o editan contenido desde un escritorio. Ante esta problemática, desarrollaron un invento muy particular .

Para evitar las molestias durante las largas jornadas, apareció un dispositivo que cambia la estructura clásica del mouse y apuesta por una experiencia distinta , enfocada en el movimiento natural de la mano y la comodidad.

La startup británica NextAxis Design presentó Ovo, un mouse inalámbrico con forma de huevo que busca reducir la tensión en las muñecas y modificar la forma tradicional de controlar el cursor. El dispositivo salió a la luz a través de una campaña en Kickstarter y rápidamente llamó la atención por su diseño fuera de lo común.

A diferencia de los modelos convencionales, este accesorio no necesita deslizarse sobre una superficie , porque el sistema interpreta la inclinación y la orientación de la mano en un espacio tridimensional. En vez de mover el mouse sobre el escritorio, el usuario rota y balancea el dispositivo para desplazar el cursor en pantalla .

El aparato mide 48 por 61 milímetros y pesa 98 gramos. Según sus creadores, el formato redondeado permite que la mano descanse en una posición más relajada, sin tener que mantener una postura rígida durante horas, para poder disminuir la presión repetitiva sobre la muñeca.

El control funciona mediante sensores de movimiento de varios ejes que registran cada inclinación en tiempo real. El sistema también incorpora un mecanismo interno de equilibrio que evita movimientos involuntarios y mejora la estabilidad del cursor, además puede ser usado en el aire. El usuario puede tocar la parte superior para hacer clic o desplazar la sección inferior para ejecutar acciones similares al scroll.

Los desarrolladores reconocen que existe un período de adaptación para quienes pasen de un mouse tradicional a este formato, ya que van a necesitar acostumbrarse a otra lógica de movimiento. Aun así, sostienen que después de unos días de uso es más natural para muchas tareas.

Ovo Muchos van a preferir este novedoso producto y se olvidarán del mouse tradicional. Gentileza - NextAsis Design

Las características y las recomendaciones de los creadores

El dispositivo ofrece compatibilidad con Windows, macOS, Linux, Android e iOS. La conexión funciona mediante Bluetooth Low Energy o Wi-Fi, no requiere instalar drivers adicionales y permite vincular varios equipos al mismo tiempo. Uno de los puntos más fuertes del producto pasa por la personalización, ya que cada usuario puede ajustar la sensibilidad, configurar gestos propios y crear perfiles específicos según el tipo de trabajo.

El diseño incluye dos secciones diferenciadas, por un lado, la parte superior se ocupa del control del cursor y de los toques principales, mientras que la zona inferior queda destinada a desplazamientos y acciones secundarias para simplificar los movimientos.

Según la empresa, Ovo funciona bien para la navegación multimedia y programas creativos donde hay que desplazarse continuamente. En la edición audiovisual, por ejemplo, la rotación constante puede ayudar a recorrer líneas de tiempo de manera más cómoda que con el arrastre horizontal.

El mouse integra una batería recargable con autonomía de hasta 80 horas por carga, admite carga inalámbrica y conexión mediante cable USB-C. Los creadores recomiendan combinar el uso aéreo con una superficie especial llamada Ovo Pad, una base ultrafina que agrega una leve resistencia al movimiento para mejorar la precisión en ciertas tareas y se puede sacar cuando no hace falta.

La empresa explicó que el sistema fue pensado para mantenerse vigente durante años gracias a futuras actualizaciones de software y mencionaron planes para incorporar integraciones con APIs y proyectos compatibles con Arduino. Actualmente se están validando los sensores, la conectividad inalámbrica y el reconocimiento de gestos. El precio inicial en Kickstarter arrancó en u$s109 mientras que el valor estimado para su venta oficial será de u$s199.

Los responsables del proyecto aclararon que Ovo no busca reemplazar completamente a todos los mouse tradicionales, ya que para trabajos extremadamente precisos, algunos usuarios todavía podrían preferir dispositivos convencionales. De todas formas, consideran que esta nueva propuesta puede convertirse en una alternativa atractiva para quienes pasan muchas horas frente a la pantalla y buscan una postura más cómoda.