El dólar extiende el rebote tras la racha de bajas y el mercado evalúa hasta dónde puede llegar

El dólar cierra un febrero marcado por las bajas generalizadas, aunque durante la última semana del mes parece haberse frenado ese tendencia. Mientras tanto, el BCRA continúa la acumulación de reservas, aunque mostró signos de desaceleración.

El tipo de cambio mayorista baja 2,7% en lo que va de febrero, aunque en la última semana se registra un incremento de 2,3%. Depositphotos

El dólar oficial comienza la última rueda de una semana atípica para lo que fue la tónica de febrero, debido a que la última semana del mes exhibe una leve tendencia alcista. En paralelo, el BCRA sostiene la acumulación de divisas en la antesala a la liquidación de la cosecha gruesa, lo que podría incrementar aún más el volumen de compras.

En la última rueda, el dólar oficial minorista creció un 0,7% hasta los $1.425, cuando llegó a los $1.385 durante el comienzo de la semana. Por su parte, el mayorista avanzó un 1,1% hasta los $1.408 y los financieros aumentaron un promedio del 0,9% hasta los $1.435 (MEP) y los $1.480 (CCL).

El tipo de cambio mayorista baja 2,7% en lo que va de febrero, aunque en la última semana se registra un incremento de 2,3% luego de que se sostuviera por debajo de los $1.400 durante 6 jornadas.

En el sector informal, por su parte, el dólar blue opera a $1.425, mientras que el dólar cripto, el tipo de cambio que opera las 24 horas, se mueve en $1.459,36, según Bitso. En el sector de dólar futuro, aún no se registran operaciones de peso.

dolar blue inversiones finanzas La autoridad monetaria acumuló 37 jornadas con acumulación de divisas en el MLC. Depositphotos El BCRA redujo el ritmo de compras El Banco Central (BCRA) redujo este jueves 26 de febrero el ritmo de compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Mientras tanto, las reservas cayeron fuerte por una diversidad de factores.

La autoridad monetaria acumuló 37 jornadas con acumulación de divisas en el MLC. Sin embargo, el saldo de esta rueda fue de u$s41 millones, por debajo del promedio de los cinco días hábiles previos (u$s94 millones). "Es el menor monto diario desde el 2 de febrero (u$s39 millones). Así, el acumulado asciende a u$s269 millones en la semana y u$s2.682 millones en el año", recordaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI). En ese marco, las reservas brutas internacionales retrocedieron u$s749 millones, tras haber alcanzado esta semana un récord desde 2019. Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que esto respondió por pagos de deuda a organismos por u$s30 millones, caída de cotizaciones por otros u$s30 millones, un pago de deuda provincial y el comienzo de los movimientos bancarios de fin de mes que suelen generar una merma de reservas.

