De qué murió Darío Lopérfido, el ex secretario de Cultura de CABA

El gestor cultural impulsó la creación del BAFICI y el Festival Internacional de Buenos Aires, y promovió reformas innovadoras en el Teatro Colón.

Darío Lopérfido falleció el 27 de febrero de 2026 en Madrid, a los 61 años , después de una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una carrera que atravesó distintas gestiones públicas, fue secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de la creación del BAFICI y el Festival Internacional de Buenos Aires, dos de los principales eventos del país. Además, promovió reformas innovadoras en el Teatro Colón , elevando su proyección internacional.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que daña las neuronas motoras, es decir, las células nerviosas que envían las órdenes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos .

Cuando estas dejan de funcionar correctamente o mueren, los músculos ya no reciben señales; y, como consecuencia, se debilitan , se atrofian y pierden progresivamente su capacidad de movimiento.

El daño también provoca rigidez , espasticidad fasciculaciones (pequeñas contracciones involuntarias visibles bajo la piel) y pérdida progresiva de peso.

El paciente mantiene intactos sus sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) y, en la mayoría de los casos, también conserva sus capacidades cognitivas, aunque en un pequeño porcentaje pueden aparecer alteraciones conductuales o demencia asociada, de acuerdo con el sitio MedlinePlus.

ela

La afección se presenta en adultos de cualquier edad, con mayor incidencia entre los 50 y los 70 años. Según datos de la Asociación ELA Argentina, el índice anual ronda los 2 casos cada 100.000 personas, y aproximadamente 7 de cada 100.000 viven con el trastorno al mismo tiempo.

Además, en cerca del 10% existe un componente hereditario; el resto son esporádicos, sin causa identificable.

ela1

Cómo es el proceso de esta enfermedad

La ELA no evoluciona igual en todas las personas, pero suele seguir un patrón progresivo. Los primeros síntomas pueden incluir debilidad en una mano o en un brazo, torpeza al caminar, dificultad para abotonarse la ropa o sostener objetos, cambios en la voz, complicaciones para articular palabras o problemas para tragar.

Al principio, estos signos pueden confundirse con fatiga o con afecciones menores. Pero, con el tiempo, las limitaciones se extiende a otros grupos musculares, y actividades cotidianas como subir escaleras, levantarse de una silla o sostener la cabeza pueden volverse cada vez más difíciles.

Cuando los músculos respiratorios se ven comprometidos, el cuadro se vuelve especialmente grave, ya que puede derivar en insuficiencia respiratoria, que es la principal causa de muerte en pacientes con ELA.

No existe una única prueba que confirme la enfermedad. El diagnóstico suele incluir una evaluación neurológica completa, electromiografía (EMG), estudios de conducción nerviosa, resonancia magnética para descartar otras patologías, análisis de sangre y, en algunos casos, exámenes genéticos.

Este proceso puede demorar meses, ya que primero se deben excluir otras enfermedades.

ela

Actualmente no hay cura para la ELA. Existen medicamentos como riluzol y edaravona que pueden retrasar modestamente la progresión.

Así, su tratamiento es integral y puede incluir fisioterapia y rehabilitación, asistencia respiratoria no invasiva, soporte nutricional (alimentación por sonda) y acompañamiento psicológico.

El promedio de supervivencia después del diagnóstico es de tres a cinco años, sin embargo, algunos pacientes viven más tiempo con el apoyo médico adecuado.