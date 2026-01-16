El dólar oficial se encamina a cerrar la semana con una fuerte merma y el BCRA va por una décima compra de reservas + Seguir en









El dólar oficial estable, sostenido por las altas tasas d einterés. Imagen: Freepik

El dólar oficial sostiene la "pax cambiaria" y se encamina a cerrar la semana con una merma de más de $20. El foco del mercado sigue puesto en las tasas de interés que continúan altas, más aún después de la licitación en la que el Gobierno debió pagar premio para conseguir un rollover algo. En ese marco, en la jornada previa el Banco Central (BCRA) informó que adquirió u$s47 millones y encadenó su novena compra consecutiva. La semana pasada ya acumuló u$s562 millones.

El jueves el dólar mayorista cayó $12 a $1441, y se negociaron u$s409 millones spot en MAE. Por otra parte, durante la rueda de futuros todos los contratos operaron ofrecidos cerrando con caídas de $14 (enero) a $4 (tramo largo). "De esta manera las tasas implícitas subieron 100 bp a lo largo de toda la curva, a excepción de enero que bajó 70 bp a 34,62% TN", informaron desde CEPEC. El volumen total operado fue de 708.446 contratos.

Entre los "drives" que sostienen un dólar estable, desde PPI aseguraron: "El equipo económico dio una señal muy contundente en la licitación: el sesgo de la política monetaria seguirá siendo contractivo, lo que mantendrá elevadas las tasas de interés. La confirmación de esta postura parecería que terminó de convencer a los agentes económicos a desarmar posiciones en dólares. Como prueba de ello, los agroexportadores liquidaron u$s143 millones, acelerando desde un promedio de u$s79,2 millones en las cinco ruedas previas".

Novena compra al hilo de compras de reserva por parte del BCRA El Banco Central (BCRA) compró dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por novena jornada consecutiva este jueves, algo que no sucedía desde el primer trimestre de 2025. Aun así, las reservas cayeron por pagos de deuda a organismos internacionales.

La autoridad monetaria informó que terminó su participación en el MLC con un saldo positivo de u$s47 millones. De este modo, desde la semana pasada ya acumuló u$s562 millones, un monto que supera ampliamente al 5% del volumen de mercado que la entidad había anticipado que iba a adquirir, para evitar agregar volatilidad a la cotización del "billete verde".

La cifra fue celebrada por las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente“, destacó Julie Kozack, la portavoz del organismo.

