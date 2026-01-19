Javier Milei viaja a Davos y crece la expectativa por un nuevo gesto de sintonía con Donald Trump

El Presidente participará del Foro Económico Mundial con un discurso ante líderes globales y una agenda de reuniones, mientras en la comitiva oficial no descartan un cruce informal con el expresidente de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei viajará a Davos, Suiza, para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial , donde buscará volver a posicionar a la Argentina en el tablero internacional con un discurso alineado a su visión económica y política. La presencia del mandatario en el encuentro de líderes globales es leída en la Casa Rosada como una oportunidad para reforzar su perfil externo y enviar señales claras a los mercados .

La agenda oficial incluye una exposición en el plenario del foro, además de reuniones con empresarios, referentes financieros y dirigentes políticos. En su intervención, que tendrá lugar el miércoles, Milei insistirá en los ejes que ya expuso en ediciones anteriores: defensa del libre mercado, críticas al intervencionismo estatal y cuestionamientos a las corrientes progresistas que, según su mirada, dominan parte del debate global.

Más allá del discurso, uno de los focos de atención está puesto en la posible coincidencia con Donald Trump , quien también dirá presente en Davos. Si bien desde el Gobierno aclaran que no hay un encuentro bilateral confirmado, la expectativa por un cruce informal vuelve a escena , alimentada por la afinidad ideológica que Milei ha manifestado públicamente con el líder republicano.

En el entorno presidencial entienden que una foto o un saludo con Trump tendría alto impacto político y simbólico, tanto a nivel interno como externo. No se trata solo de diplomacia, sino de reforzar un alineamiento que el Gobierno considera estratégico en un escenario internacional atravesado por tensiones comerciales y reacomodamientos geopolíticos.

El viaje se da, además, en un contexto en el que el Ejecutivo busca atraer inversiones y consolidar acuerdos económicos de largo plazo. Davos aparece como una vidriera clave para ese objetivo, con Milei decidido a mostrarse como un dirigente disruptivo, incluso fuera de las fronteras del país.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Davos

Más allá del tono político del discurso, el miércoles de Javier Milei en Davos estará marcado por una intensa agenda de reuniones privadas con los principales referentes del sistema financiero internacional. El Presidente tiene previstos encuentros cara a cara con ejecutivos de primera línea como Jamie Dimon, CEO de JP Morgan; Larry Fink, titular de BlackRock; y David Solomon, al frente de Goldman Sachs. A esa ronda se sumarán Brian Moynihan, de Bank of America, y los máximos directivos de las entidades españolas BBVA y Santander, Onur Genç y Héctor Grisi.

JAVIER MILEI FORO DE DAVOS 2025.jpeg Presidencia

La ofensiva de contactos se apoyará en un argumento central que el Gobierno considera clave: la reciente firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En la Casa Rosada entienden que ese entendimiento regional fortalece la posición argentina ante los inversores y ofrece un marco más previsible para la llegada de capitales, un punto que Milei buscará explotar en cada encuentro.

El Foro Económico Mundial, sin embargo, no estará exento de tensiones políticas. En Davos también sobrevolarán temas sensibles de la agenda internacional, entre ellos algunas definiciones impulsadas por Donald Trump, como su postura respecto a Groenlandia, que agregan una capa de complejidad diplomática a una cumbre clave. En ese escenario, la participación de Milei se inscribe como parte de una apuesta mayor: consolidar el vínculo de la Argentina con el poder económico global en un año que será decisivo para su proyección internacional.