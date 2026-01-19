Bastián Jerez mostró "respuesta parcial a estímulos" tras el accidente en Pinamar + Seguir en









El Ministerio de Salud de Buenos Aires informó que se retiró el sensor de presión intracraneal y se suspendieron los sedantes más profundos, aunque el menor sigue internado en estado grave.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó que Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió heridas graves en un choque entre una camioneta y una UTV en Pinamar, presentó “respuesta parcial a estímulos”. Además, se le retiró el sensor de presión intracraneal y se suspendieron los sedantes más profundos, manteniendo únicamente una sedación leve.

Según el comunicado oficial, estas medidas forman parte de un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria y evaluar la capacidad de Bastián para respirar con menor soporte. En las últimas 24 horas, el menor mostró evolución positiva, aunque continúa internado en terapia intensiva, en estado grave pero clínica y hemodinámicamente estable, con asistencia respiratoria mecánica.

Bastian Pinamar En las últimas 24 horas, el menor mostró evolución positiva, aunque continúa internado en terapia intensiva, en estado grave pero clínica y hemodinámicamente estable, con asistencia respiratoria mecánica. NA La familia del niño recibe acompañamiento de los equipos de salud mental del Ministerio, que trabajan de manera interdisciplinaria junto al Hospital provincial y la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, brindando apoyo emocional durante la internación.

Imputación del padre de Bastián Tras la tercera operación de Bastián en Mar del Plata, la fiscalía solicitó imputar a Maximiliano Jerez, padre del menor, por su responsabilidad en el hecho. La decisión surge porque el niño viajaba a upa en el vehículo, que tiene cuatro plazas, mientras eran cinco ocupantes.

En la causa ya estaban acusados Manuel Molinari, conductor de la camioneta, y la mujer al volante de la UTV, ambos por lesiones culposas. La ampliación de la imputación apunta a que la presencia del menor en condiciones de riesgo agravó su situación.

