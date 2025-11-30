Uno por uno: todos los trabajadores que cobran aumento de salarios, más el aguinaldo en diciembre

Con aumentos, bonos y aguinaldo, los salarios muestran una leve recuperación que dejó meses más difíciles. Sin embargo, los privados promedian una pérdida real del 4% en el año.

Con aumentos de hasta el 4,2%, aguinaldo y bonos no remunerativos de hasta $35.000 , los trabajadores llegan a diciembre con acuerdos que comienzan a revertir, aunque de manera leve, las pérdidas reales sufridas en septiembre y octubre , meses atravesados por un repunte de la inflación y la tensión cambiaria. Si bien la disparidad salarial entre sectores sigue siendo una constante , el último bimestre dejó señales de una moderada mejora del ingreso real , especialmente entre los trabajadores del sector privado.

En la mayoría de los casos, los acuerdos alcanzados contaron con el aval de la Secretaría de Trabajo y permitieron recuperar parte del poder adquisitivo perdido en un tramo del año , en un contexto todavía condicionado por el objetivo oficial de contener la inflación. Durante la primera mitad de 2025, las paritarias quedaron mayormente encorsetadas en un techo de aumentos cercano al 1% mensual , lo que deterioró los salarios reales. En la etapa previa al proceso electoral, ese límite se reflejó en los acuerdos, aunque fue compensado parcialmente con el otorgamiento de sumas fijas para morigerar la pérdida de ingresos.

Ya en los convenios firmados durante noviembre, se observa un cambio : los aumentos pactados promedian en torno al 3% mensual , un nivel que, por primera vez en más de dos meses, se ubica por encima de la inflación .

Los trabajadores nucleados en la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) tendrán un aumento del 2,5% este mes de diciembre, que corresponde a los sueldos de noviembre.

Empleadas domésticas

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) confirmó las escalas salariales que comenzarán a regir este mes, tras la aplicación del primer tramo de aumento del 1,4%. A este ajuste se suma ahora un nuevo incremento del 1,3% en diciembre, que se calculará sobre los salarios de noviembre.

Además del aumento porcentual, se ratificó el pago de un bono extraordinario no remunerativo, que no se incorpora al básico para el cálculo de aguinaldo u otros ítems, cuyo monto varía según las horas trabajadas: $14.000: Para trabajadoras con jornadas de más de 16 horas semanales, $9.000: Para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales y $6.000: Para trabajadoras con jornadas de hasta 12 horas semanales.

Trabajadores de entidades deportivas

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) selló un nuevo acuerdo para los distintos sectores. Para personal de mutuales, el incremento de este mes corresponde un 2,25% sobre base de septiembre. Para clubes de campo, es del 3% con base a octubre. Para el personal de gimnasios, el incremento final es del 9% pero será abonado en sumas fijas no remunerativas y proporcionales a la jornada de trabajo. Estas sumas se incorporan de manera remunerativa en febrero 2026.

Alimentación

La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) y la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) lograron un incremento del 2,2% correspondiente al sueldo de noviembre, a pagar en diciembre. El total del incremento hasta enero 2026 - a pagarse en febrero- es del 7,2% remunerativo y acumulativo.

Los aumentos se aplicarán sobre las escalas salariales vigentes y alcanzan a la totalidad de los trabajadores comprendidos en los tres CCT del sector avícola.

Trabajadores del seguro

El sindicato del Seguro cerró un nuevo acuerdo salarial que asegura un incremento del 9,84% en una paritaria que abarca hasta febrero de 2026. El aumento se aplica de manera escalonada. Para este mes, corresponde un incremento del 3,5% calculado sobre base salarial de octubre.

Televisión

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) acordó un aumento salarial del 2,3% aplicable a este mes y se calcula sobre la totalidad de los ítems remunerativos y no remunerativos vigentes en octubre. En principio,este monto será no remunerativo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Construcción

La Unión de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó un aumento para los trabajadores de los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10. El entendimiento prevé un aumento del 1,4% este mes, sobre los básicos del 31 de octubre. Además, habrá una suma fija de carácter no remunerativo que se abona en dos cuotas quincenales.

Bancarios

Los trabajadores bancarios tendrán un nuevo aumento en noviembre, luego del dato de inflación de octubre. El salario inicial quedó en un mínimo de $1.959.956,26. Además, se cobró ya el plus del Día del Bancario que ocurrió el pasado 6 de noviembre, de $1.708.032,46 que será actualizado.

Turismo, gastronómicos y hoteleros

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) logró un aumento de los básicos. Estos aumentos se aplicarán de manera escalonada en siete tramos, impactando en adicionales y mejorando la remuneración integral.

Además, las partes acordaron el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa y también será liquidada en esta vez, seis cuotas consecutivas hasta marzo 2026.

El detalle de las escalas:

Maestranza

El Sindicato Obreros de Maestranza (SOM) cerró un acuerdo salarial con un incremento acumulado de 9,68% en cuatro meses hasta el 31 de enero. En este mes, corresponderá un incremento del 0,98% mientras que se espera otro aumento del 3,27% en enero.

Telefónicos

La Confederación de Sindicatos de Telecomunicaciones (CONSITEL) cerró un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de Claro, Movistar y Personal, que contempla un pago único del 2,30% sobre las escalas correspondientes a noviembre. A este ajuste se suma además un incremento del 2,30% que impactará en las remuneraciones de diciembre.

Desde el gremio precisaron que, para el personal de la actividad móvil, el aumento se aplicará en su totalidad al salario básico. La suba se distribuirá de la siguiente manera:

Un 2,00% se incorporará directamente al básico.

El 0,30% restante se destinará al viático convencional no sujeto a rendición, en función de los efectos sobre la productividad y los turnos especiales habituales.

Además, la organización sindical remarcó que este incremento sobre las escalas salariales será considerado para el cálculo y el pago del “Día del Trabajador Telefónico” correspondiente a 2026.

Empleados de comercio: incluye call center y turismo.

Este mes, los trabajadores de uno de los gremios más importantes y numerosos del país, cobrarán un incremento del 1% acompañado de una suma fija de $40.000 por mes que rige hasta diciembre 2025. Esto también aplica para trabajadores de call center y turismo.

Aceiteros

La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo) alcanzaron un acuerdo paritario que eleva el salario básico inicial para la categoría de peón a $2.075.186 en noviembre de 2025, que se cobra este mes. En enero, se cobrará una suma no remunerativa como participación de ganancias que se paga en dos cuotas.

Choferes de colectivos- UTA

Los choferes de colectivos de corta y mediana distancia que prestan servicios en el AMBA, representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), percibirán este mes un salario básico de $1.370.000. A ese monto se suma un viático diario de $13.000, calculado sobre 24 jornadas laborales, lo que implica un adicional de $312.000. De este modo, el ingreso total alcanza los $1.682.000.

El esquema salarial también contempla el adicional por antigüedad, que establece un plus de $20.550 por cada año de servicio dentro de la actividad.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) alcanzó un nuevo acuerdo salarial para el personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 42/89, que abarca a los trabajadores de los laboratorios de especialidades medicinales y veterinarias.

El entendimiento contempla un aumento cercano al 6%, que actualiza los salarios básicos y los adicionales de todas las categorías desde octubre. En contraste, para el resto de las ramas de la sanidad no se registran nuevos incrementos paritarios desde agosto y, en algunos casos, desde octubre, a la espera de la nueva negociación.

Estatales

En la Provincia de Buenos Aires, los trabajadores no tienen aumentos confirmados en este mes, desde octubre. Durante el primer encuentro con la Gobernación, no hubo oferta salarial. De esta forma, en principio, cobrarán solo el aguinaldo más los básicos vigentes.

Los empleados públicos nacionales cobrarán un aumento del 7% para todos los empleados públicos del Estado nacional, con carácter retroactivo a enero, que será liquidado en la nómina de noviembre. Uno de los puntos centrales del acuerdo es la suba del Mínimo Garantizado, que pasa de $70.000 a $100.000. Este piso salarial beneficia principalmente a los trabajadores con ingresos iniciales. Esto incluye docentes, personal administrativo, Fuerzas de Seguridad, Justicia y organismos descentralizados. El decreto también actualiza viáticos, bonificaciones y subsidios, que subirán en la misma proporción del aumento salarial.

Los empleados que pertenecen al Gobierno de la Ciudad, cobrarán un incremento del 5% del sueldo conformado, antiguedad y suplementos.

Camioneros

El Sindicato de Camioneros fijó un incremento del 1% para este ultimo mes del año. Según la revisión acordada, el salario básico de un chofer de primera categoría se ubicará en torno a los $827.898 en diciembre. Ese monto podrá aumentar según los adicionales de cada rama: viáticos, antigüedad, presentismo, permanencia en ruta y otros conceptos tradicionales del convenio.

Farmacéuticos

De acuerdo al CCT 659/13 de los trabajadores nucleados en FATFA, los básicos del mes de diciembre para los cadetes se situarán en $1.053.523 y cobrarán una suma no remunerativa de $94.629,63 además de una suma extraordinaria no remunerativa de $14.558,40 para este sector.

Por otra parte, la categoría de farmaceútico tendrá un básico de $1.598.22,53 mientras que la suma no remunerativa será de $143.555,56 para esta categoría más alta. Por último, la suma extraordinaria no remunerativa será de $22.085,47.

Mecánicos

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), alcanzó una mejora salarial en diciembre para sus trabajadores en donde el básico será de $1.633.051,18 para la mayor categoría y para la menor será de $816.537,58. La suma no remunerativa a cobrar también este mes, va desde $39.781,71 para la menor categoría hasta $79.562,25 para la mayor. Esta suma, según establece l acuerdo, deberá ser considerada para el cálculo de horas extras, aguinaldo, feriados y licencias. No obstante, esta suma no integra la base de aportes previsionales.

Por último, lo abonado como no remunerativo entre octubre y diciembre de 2025 se incorporará a los salarios básicos a partir del 1° de enero de 2026.

Seguros

El Sindicato del Seguro cerró un entendimiento paritario con la Cámara de Capitalización y Ahorro que garantiza un aumento acumulativo de 9,84% para el personal del sector. Para este mes, se aplica una suba del 2% - tomando como base salarios de noviembre.

Trabajadores del plástico

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó un incremento salarial para este mes, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 797/22, del 4,1% de aumento al básico para este mes. Además, la suma no remunerativa será de $30.000.

Trabajadores rurales

Los trabajadores nucleados en la UATRE acordaron un aumento de los salarios mínimos para el Personal Permanente de Prestación Continua del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727) según la Resolución CNTA 174/2025. Según informaron, a partir de este mes, los peones generales cobrarán $726.510,41 mensuales o $31.961,37 por jornal. Mientras que, los especializados recibirán desde $747.306,40 a $851.003,44 mensuales según categoría.

Trabajadores de carga y descarga

Los trabajadores nucleados en el CTT 733/15 cobrarán para un operario categoría 1, $6.686 por hora, $53.484 por jornal y al mes $1.337.106. Mientras que, un operario de categoría 4, por hora será de $5.692, por jornal $45.535 y por mes $1.138.421.

Pasteleros

El Sindicato de Pasteleros (STPSRCHPyA) acordó en diciembre un aumento del salario básico de 4,37% y una asignación no remunerativa de 2,22% para todas las categorías.

Mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cerró un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de la rama extractiva, en donde este mes cobrarán un incremento del 1,9% mientras que el mes siguiente será de 1,8%. Con el nuevo esquema, el salario promedio de los trabajadores jornalizados se ubicará en 46.800 pesos por jornada, lo que proyecta un ingreso mensual cercano a 1.170.000 pesos. En tanto, el personal mensualizado alcanzará un promedio de 1.200.000 pesos, según la categoría. En ambos casos se adicionará el 1% por antigüedad, además de otros beneficios contemplados en el convenio.

Despachantes de Aduana

La Asociación de Empleados de Despachantes de Aduanas (AEDA) acordó que en este mes, el básico recibirá un incremento del 5% y será para un inicial, de $625.172,70 incrementándose según antigüedad. El básico más alto será para una antigüedad de 35 años, en $1.307.906,44. El adicional de almuerzo para este mes, también se fijó en $9.275.00

Químicos

Los trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQYP) llegaron a un acuerdo que establece ajuste salarial actualizado por inflación. Los acuerdos son trimestrales, y se espera que en enero, febrero y marzo haya un nuevo acuerdo.

Metalúrgicos

La UOM avanzó con un preacuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector y destrabó la negociación que llevaba más de dos meses paralizada. El entendimiento, que todavía no fue homologado por la Secretaría de Trabajo, introduce un aumento remunerativo del 4,2% en noviembre y una serie de sumas fijas no remunerativas que impactarán entre diciembre y marzo de 2026.

Con el preacuerdo, los trabajadores metalúrgicos cobrarán en diciembre los básicos ya incrementados por el 4,2%, más el bono no remunerativo de $35.000. La aplicación efectiva del esquema queda sujeta a la homologación de la Secretaría de Trabajo, donde el expediente permanecerá en análisis.

Marítimos

La Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) acordó que habrá un nuevo aumento del 3% este mes y el pago de una suma fija no remunerativa, calculada según la escala de la primera marinería.

Vigiladores privados

Los vigiladores privados cobrarán un incremento del 0,56% en noviembre. Las nuevas escalas modifican el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07. Como referencia, un vigilador de la categoría Vigilador General cobrará un sueldo bruto de $1.459.00 este mes incluyendo adicional por presentismo y viático no remunerativo.

Encargados de edificio

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) acordaron un remuneratorio mensual de $50.000 para todas las categorías. Los trabajadores permanentes y no permanentes sin vivienda recibirán un 7% extra en concepto de viáticos, con excepciones para jornalizados (no más de 18 horas semanales) y suplentes de descanso semanal.

Médicos privados

Los trabajadores enmarcados en el CCT 559/09 lograron un incremento del 1,7% a la base de la hora médica de octubre y corresponderá un 1,6% para el mes de diciembre a la base de la hora médica de noviembre. Las partes se comprometen a una revisión según índice inflacionario en el mes de enero de 2026.

Trabajadores de la carne

Este mes, los trabajadores de la carne nucleados en la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines (FESITCARA) sellaron un incremento del 2,5% correspondiente a este mes y fijó además la continuidad del pago de 20.000 pesos mensuales por presentismo durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Trabajadores del vidrio

El Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA) alcanzó un acuerdo de incremento salarial para este mes en todas las categorías. El incremento para este mes será del 2,5% y es el último acordado.