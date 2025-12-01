La liquidación de dólares del agro se desplomó 32% en noviembre y entraron solo u$s760 millones + Seguir en









Aunque el ingreso de divisas cayó fuerte frente a octubre, el balance anual del sector sigue en positivo. Qué factores influenciaron, según CIARA-SEC.

Este mes también influyó las oscilaciones en los precios internacionales.

Los agroexportadores liquidaron u$s759,7 millones en noviembre, de acuerdo al informe difundido este lunes por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que en conjunto representan cerca del 48% de las exportaciones totales del país.

El monto liquidado implicó una caída del 32% respecto de octubre de 2025, aunque en la comparación interanual el balance sigue siendo positivo: entre enero y noviembre el ingreso de divisas del sector creció un 24% frente al mismo período de 2024.

Desde las entidades explicaron que noviembre estuvo marcado por la ejecución de embarques de granos y por el procesamiento de molienda para exportación, operaciones que estuvieron vinculadas al régimen especial dispuesto por el Decreto 682/2025, que estableció la suspensión temporal de los derechos de exportación. En ese sentido, remarcaron que el ingreso de divisas registrado en noviembre es en gran parte el resultado de anticipos realizados durante septiembre.

dolar-agro-5-grandejpg.jpg El ingreso de divisas estuvo influenciado por el adelanto que hicieron preelecciones Qué factores influyen la liquidación del agro Según detallaron CIARA y CEC, el ingreso mensual de divisas, una vez transformadas en pesos, es el mecanismo que permite sostener la compra de granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación está directamente relacionada con la adquisición de mercadería que luego será exportada, ya sea como grano sin procesar o como productos industrializados.

Además, aclararon que la liquidación suele anticiparse a la exportación efectiva: en promedio unos 30 días en el caso de los granos y hasta 90 días en el caso de aceites y harinas proteicas, en función del momento de la campaña y del producto involucrado. Por ese motivo, indicaron que no existen retrasos en el ingreso de divisas, sino que responde a la lógica propia del circuito comercial.

Desde el sector advirtieron también que las comparaciones estadísticas entre distintos meses pueden resultar imprecisas, ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos y por múltiples factores externos. Entre ellos mencionaron las oscilaciones de los precios internacionales, la oferta disponible, el volumen y valor proteico de las cosechas, las condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, cambios regulatorios, barreras arancelarias y paraarancelarias en los países de destino, así como exigencias sanitarias y de calidad.