Reabrió una estación clave de la Línea B del subte luego de tres meses de obras de renovación integral

La modernización incluyó pisos nuevos, luces led, restauración de murales y señalética braille, buscando mejorar la experiencia de viaje.

Este lunes 1° de diciembre reabre la estación Carlos Gardel de la Línea B , luego de las obras de puesta en valor ejecutadas por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU) . Los trabajos buscaban renovar la infraestructura y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, con intervenciones que abarcaron desde pisos hasta murales históricos.

La remodelación incluyó un conjunto amplio de tareas : impermeabilización completa, aplicación de pintura en todos los sectores, reemplazo general de pisos, incorporación de luminarias led y actualización de la señalética. También se sumaron piezas con sistema braille sobre pasamanos y pórticos, además de nuevo mobiliario en andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En el área de impermeabilización, los equipos ejecutaron inyecciones, reparaciones de juntas y la aplicación de materiales de última generación para evitar filtraciones a futuro.

Restauración de murales y preservación del patrimonio

Dentro del trabajo patrimonial, especialistas restauraron diez murales ubicados tanto en el vestíbulo como en los andenes, con el fin de recuperar su estado original y garantizar su conservación.

La intervención abarcó accesos, galerías de escaleras mecánicas y fijas, sectores de vestíbulos y la totalidad de los andenes, con la intención de mejorar la circulación interna y convertir la estación en un espacio más cómodo, ordenado y bien iluminado.

Aunque la reapertura se concretará el lunes, equipos técnicos continuarán durante la noche con ajustes menores que no interferirán en la operación del servicio.

Las estaciones renovadas y las próximas obras

subte.jpg Las próximas obras alcanzarán a Piedras, Malabia, Tribunales y otras ocho estaciones. AMBITO.

A su vez, se renovaron trece paradores del Premetro, entre ellos Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

Las tareas seguirán en Piedras (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). Además, continúan los procesos licitatorios para las obras en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).