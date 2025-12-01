Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el AMBA y once provincias: cómo sigue el clima esta semana

Para este lunes se espera una jornada con tiempo inestable, siguiendo la misma línea del finde semana. Además, hay otras zonas afectadas.

Tras un fin de semana con lluvias y un clima inestable, se espera que el tiempo para el comienzo de diciembre sea en esta misma línea. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una serie de alertas amarilla y naranja por lluvias y tormentas fuertes para este lunes en Buenos Aires y otras once provincias.

Según el SMN, el territorio bonaerense afectado por la alerta amarilla va desde Magdalena hasta General Alvarado .

En este sentido, se esperan “lluvias, algunas localmente fuertes” por la tarde, con valores acumulados de “entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”. Otras zonas afectadas serán Punta Indio, Chascomús, Lezama, Castelli, Pila, Dolores, General Guido, Tordillo, General Lavalle, Maipú, Ayacucho, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Pueyrredón y el Partido de la Costa.

Por otro lado, hacia el norte del país, el organismo pronostica tormentas fuertes , en buena parte de Misiones , Corrientes , Formosa , Santa Fe , Jujuy , Catamarca . En tanto, en Córdoba , Santiago del Estero , Chaco , Salta y Tucumán el nivel de la alerta por tormentas asciende a naranja por la madrugada.

El organismo nacional espera que las lluvias fuertes , que arrancaron este lunes por la madrugada, sean más aisladas durante la mañana hasta bajar a chaparrones hacia la tarde . Así, para la noche pronostican un cielo mayormente nublado . Se espera que la jornada tenga temperaturas de entre 18 y 23 grados.

Por otro lado, el SMN adelanta que la semana continuará con un martes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, que pasará a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 18 y 27 grados.

Para el miércoles, se anticipa una jornada con cielo ligeramente nublado, acompañado de marcas que oscilarán entre 17 y 28 grados, con un leve ascenso térmico.

Por su parte para el final de la semana retornaría el calor, con cielo algo nublado durante jueves y viernes, y temperaturas que rondarán entre 20 y 22 grados de mínima, respectivamente; y 30 y 32 de máxima.