Wanda Nara tendrá su propio docu-reality en Disney+: de qué se trata y cuándo se estrena + Agregar ámbito en









La nueva producción se adentra en el universo de la reconocida empresaria, conductora y actriz, con grabaciones que comenzaron en Italia y continúan en Argentina y Uruguay.

Wanda Nara protagonizará una nueva producción para Disney+.

Disney+ anunció el inicio de rodaje de un nuevo docu-reality sobre Wanda Nara que invita a las audiencias a entrar al fabuloso universo de la reconocida empresaria, cantante, actriz y conductora argentina.

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En un tono íntimo y revelador, Wanda abrirá las puertas de su mundo privado para mostrar facetas nunca antes vistas de sus roles como madre, figura mediática y mujer de negocios.

Cómo será el nuevo docu-reality de Wanda Nara A grabarse durante los próximos meses en Italia, Argentina y Uruguay, el docu-reality recorre la vida de Wanda desde sus inicios hasta convertirse en una de las figuras más destacadas de los medios y el espectáculo, donde demostró una habilidad única para mezclar glamour, drama y estrategia en una narrativa que cautiva al público desde hace décadas.

A lo largo de los seis episodios que la componen, la producción ofrecerá una mirada íntima y reveladora sobre su vida, brindando acceso inédito a su entorno más cercano y permitiendo descubrir aspectos poco conocidos de una mujer que, pese a vivir constantemente bajo la mirada pública, aún guarda facetas desconocidas para la audiencia.

View this post on Instagram ¿Cuándo se estrena la serie? La plataforma aún no reveló la fecha de estreno, simplemente anunció que la misma llegará "muy pronto" y estará disponible únicamente en Disney Plus. La producción está a cargo de Komodo Studio y contará con seis capítulos.

Este nuevo proyecto promete mostrar un costado nunca antes visto de una de las figuras mediáticas de la televisión argentina, de la cual se conoce mucho. No solo se podrá ver su faceta de mediática, sino que también la mostrará siendo madre, mujer de negocios y empresaria.