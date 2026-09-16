La Fórmula 1 oficializó su calendario para 2027, con un esquema que conserva la cantidad de competencias pero introduce modificaciones en su desarrollo deportivo y en la distribución de las fechas.
Fórmula 1 confirmó el calendario 2027: más carreras Sprint, cambios en varios circuitos y el regreso de dos pistas históricas
La categoría mantendrá 24 Grandes Premios en 22 países, sumará nuevas sedes y ampliará el formato sprint a 10 fechas a lo largo de la temporada.
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El campeonato volverá a contar con 24 Grandes Premios en 22 países, reafirmando su carácter global con presencia en cinco continentes.
Más carreras sprint y ajustes en el calendario de Fórmula 1
Uno de los cambios más relevantes será la expansión del formato sprint, que pasará de seis a diez fines de semana, consolidándose como una herramienta clave para aumentar el espectáculo.
Además, el calendario incorpora el regreso de algunos circuitos y deja fuera a otros tradicionales, en una estrategia que combina renovación con continuidad.
Inicio en Bahréin y cierre en Abu Dhabi
La temporada comenzará el 14 de marzo en Bahréin y finalizará el 5 de diciembre en Abu Dhabi, manteniendo el esquema habitual de apertura y cierre en Medio Oriente.
El recorrido incluirá escalas en Asia, Oceanía, Europa y América, con bloques regionales que buscan optimizar la logística.
El calendario completo de la Fórmula 1 2027
El cronograma oficial quedó conformado de la siguiente manera:
- Gran Premio de Bahréin — 14 de marzo *
- Gran Premio de Arabia Saudita — 21 de marzo
- Gran Premio de Australia — 11 de abril *
- Gran Premio de Japón — 18 de abril *
- Gran Premio de China — 25 de abril
- Gran Premio de Miami — 9 de mayo
- Gran Premio de Canadá — 23 de mayo *
- Gran Premio de Mónaco — 6 de junio *
- Gran Premio de Portugal — 20 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña — 4 de julio *
- Gran Premio de Austria — 11 de julio
- Gran Premio de Bélgica — 18 de julio
- Gran Premio de Hungría — 1 de agosto
- Gran Premio de Italia — 5 de septiembre *
- Gran Premio de España (Madrid) — 12 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán — 26 de septiembre
- Gran Premio de Turquía — 3 de octubre
- Gran Premio de Singapur — 10 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos — 24 de octubre
- Gran Premio de México — 31 de octubre
- Gran Premio de Brasil — 7 de noviembre *
- Gran Premio de Las Vegas — 20 de noviembre
- Gran Premio de Qatar — 28 de noviembre *
- Gran Premio de Abu Dhabi — 5 de diciembre *
*Fines de semana con formato sprint
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