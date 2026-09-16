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16 de septiembre 2026 - 09:10

Fórmula 1 confirmó el calendario 2027: más carreras Sprint, cambios en varios circuitos y el regreso de dos pistas históricas

La categoría mantendrá 24 Grandes Premios en 22 países, sumará nuevas sedes y ampliará el formato sprint a 10 fechas a lo largo de la temporada.

La Fórmula 1 calienta motores para 2027

La Fórmula 1 calienta motores para 2027

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La Fórmula 1 oficializó su calendario para 2027, con un esquema que conserva la cantidad de competencias pero introduce modificaciones en su desarrollo deportivo y en la distribución de las fechas.

El campeonato volverá a contar con 24 Grandes Premios en 22 países, reafirmando su carácter global con presencia en cinco continentes.

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Más carreras sprint y ajustes en el calendario de Fórmula 1

Uno de los cambios más relevantes será la expansión del formato sprint, que pasará de seis a diez fines de semana, consolidándose como una herramienta clave para aumentar el espectáculo.

Además, el calendario incorpora el regreso de algunos circuitos y deja fuera a otros tradicionales, en una estrategia que combina renovación con continuidad.

Inicio en Bahréin y cierre en Abu Dhabi

La temporada comenzará el 14 de marzo en Bahréin y finalizará el 5 de diciembre en Abu Dhabi, manteniendo el esquema habitual de apertura y cierre en Medio Oriente.

Franco Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para la próxima temporada.

Franco Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para la próxima temporada.

El recorrido incluirá escalas en Asia, Oceanía, Europa y América, con bloques regionales que buscan optimizar la logística.

El calendario completo de la Fórmula 1 2027

El cronograma oficial quedó conformado de la siguiente manera:

  • Gran Premio de Bahréin — 14 de marzo *
  • Gran Premio de Arabia Saudita — 21 de marzo
  • Gran Premio de Australia — 11 de abril *
  • Gran Premio de Japón — 18 de abril *
  • Gran Premio de China — 25 de abril
  • Gran Premio de Miami — 9 de mayo
  • Gran Premio de Canadá — 23 de mayo *
  • Gran Premio de Mónaco — 6 de junio *
  • Gran Premio de Portugal — 20 de junio
  • Gran Premio de Gran Bretaña — 4 de julio *
  • Gran Premio de Austria — 11 de julio
  • Gran Premio de Bélgica — 18 de julio
  • Gran Premio de Hungría — 1 de agosto
  • Gran Premio de Italia — 5 de septiembre *
  • Gran Premio de España (Madrid) — 12 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyán — 26 de septiembre
  • Gran Premio de Turquía — 3 de octubre
  • Gran Premio de Singapur — 10 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos — 24 de octubre
  • Gran Premio de México — 31 de octubre
  • Gran Premio de Brasil — 7 de noviembre *
  • Gran Premio de Las Vegas — 20 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar — 28 de noviembre *
  • Gran Premio de Abu Dhabi — 5 de diciembre *

*Fines de semana con formato sprint

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