Bitcoin pierde terreno ante el fracaso de la Ley Clarity en EEUU y la inminente suba de tasas de la Fed

La votación en el Senado norteamericano quedó 50 a favor y 49 en contra, lejos de los 60 votos necesarios para avanzar. Los exchanges liquidaron u$s571 millones en posiciones largas en 24 horas, el mayor nivel desde el 22 de agosto.

Las criptomonedas registran caídas pronunciadas tras el fracaso parlamentario de la Ley Clarity , la ley de estructura de mercados de activos digitales en Estados Unidos . Bitcoin (BTC) cede alrededor de un 1,4% y se hunde a los u$s76.500, mientras que Ethereum (ETH) pierde un 3% en las últimas 24 horas y quiebra el soporte de los u$s2.400. El derrumbe arrastra también a XRP , solana (SOL) , dogecoin (DOGE) y cardano (ADA) , entre otras altcoins.

Tras conocerse la noticia, los exchanges liquidaron alrededor de u$s571 millones en posiciones largas en 24 horas, la cifra más alta desde el 22 de agosto, según CoinGlass . Las posiciones cortas representaron apenas u$s100 millones del total, lo que confirma que el mercado estaba posicionado para una suba ante la expectativa de que la ley avanzaría.

El golpe regulatorio llega en un momento particularmente delicado: hoy se conoce la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) , con más del 90% de probabilidad de una suba de 25 puntos básicos según la herramienta FedWatch de CME . Las proyecciones del mercado van más lejos: la probabilidad de dos subidas adicionales entre hoy y diciembre roza el 50%, mientras que el escenario de tres alzas de aquí a fin de año (28,1%) supera al de una sola subida adicional (20,9%).

Este martes, el Senado de Estados Unidos no alcanzó los 60 votos necesarios para hacer avanzar el proyecto de ley: 50 senadores votaron a favor y 49 en contra, dejando la iniciativa estancada en el Capitolio tras meses de negociaciones.

La Digital Asset Market Clarity Act —más conocida como Ley Clarity— busca resolver la confusión regulatoria que enfrenta el sector mediante una división formal de la supervisión entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), encargada de los tokens considerados valores, y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), responsable de supervisar activos descentralizados como Bitcoin.

El camino a seguir es incierto. El calendario se estrechó de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre y la Cámara de Representantes canceló sus dos últimas semanas de sesiones de septiembre.

El Senado podría intentar otra votación de procedimiento si dispone de tiempo en el pleno, pero cualquier avance llegaría después de los comicios. En paralelo, la SEC y la CFTC avanzan con sus propios marcos normativos, aunque la Ley Clarity se considera esencial por la permanencia institucional que otorgaría a la regulación del sector.