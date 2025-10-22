Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: todo lo que tenés que saber si querés cambiar tu lugar de pago







Todos los trámites del organismo previsional se pueden realizar de manera virtual y te contamos cómo.

Cómo realizar el trámite de cambio de lugar de pago si sos jubilado. Cortesía de la Caja de Jubilaciones de Córdoba

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba tiene a su cargo la administración de los haberes previsionales para los jubilados y pensionados de la provincia. Para ellos, resulta clave conocer los trámites disponibles, las entidades bancarias habilitadas y los requisitos que exige el organismo para garantizar un cobro sin contratiempos.

En este sentido, uno de los trámites que los beneficiarios pueden gestionar es el cambio del lugar de pago de sus haberes. A continuación te contamos cómo realizarlo, los requisitos que se solicitan y qué tener en cuenta para que el trámite se concrete correctamente.

Jubilados de Córdoba El paso a paso para cambiar en el lugar de pago de las jubilaciones. Freepik Cambio de lugar de pago: cómo es el tramite para los jubilados de Córdoba Para iniciar el trámite de cambio de lugar de pago los beneficiarios deben ingresar al sistema digital de la provincia de Córdoba, conocido como Ciudadano Digital (CIDI), con su clave de usuario. Dentro del portal, seleccionan el servicio de la Caja de Jubilaciones, luego la opción “Mis consultas > Nueva consulta” y finalmente el asunto “Cambio lugar de pago”, donde especifican el banco y la sucursal que eligen.

El trámite puede ser solicitado por el titular del haber o por un apoderado, siempre que se encuentre debidamente autorizado.

Entre los requisitos formales figuran:

Elegir una entidad bancaria que tenga convenio con la Caja (por ejemplo: Banco de Córdoba, Macro, Credicoop, Patagonia, Supervielle, Santander Río, Columbia).

Haber percibido sus haberes en el banco de origen durante al menos seis meses antes de solicitar el cambio.

No registrar deudas pendientes sin garantía en el banco de origen, incluyendo tarjetas de crédito u otros compromisos pendientes con esa entidad. Además, es importante saber que la cuenta bancaria nueva debe ajustarse a los convenios firmados entre la Caja y la entidad bancaria seleccionada: no se admite el uso de una cuenta ya existente abierta por el jubilado si no cumple esas condiciones. Una vez presentada la solicitud digitalmente, el cambio entra en vigencia aproximadamente 60 días después de ser aprobado, siempre que la entidad bancaria confirme la apertura de la cuenta conforme al trámite. Finalmente, cabe destacar que quienes ya cobran en el Banco de Córdoba pueden cambiar a otra entidad, pero no pueden simplemente cambiar de sucursal dentro del Banco de Córdoba: el cambio debe implicar otra entidad.

