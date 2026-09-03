Javier Milei firmará la creación de una base naval en Ushuaia "para resguardar la soberanía en la región"

Durante la cadena nacional, el mandatario afirmó que enviará un DNU para ampliar los recursos destinados al sistema de defensa y destacó su importancia para la proyección geopolítica de Argentina.

El presidente Javier Milei anunció este jueves durante la cadena nacional que el Gobierno firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos destinados al sistema de defensa, con el objetivo prioritario de avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades de telecomunicaciones.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que la nueva infraestructura permitirá convertir a Tierra del Fuego en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y destacó su importancia para la proyección geopolítica de Argentina.

El Presidente también dedicó parte de su discurso a la cuestión de Malvinas , a la que definió como una “ causa nacional ” que debe estar por encima de las diferencias partidarias. “Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo”, sostuvo Milei.

Milei también sostuvo que la defensa de la soberanía debe pensarse más allá de las próximas elecciones y reclamó que Argentina recupere una capacidad de planificación estratégica de largo plazo. “Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”, señaló el mandatario, quien planteó la necesidad de fortalecer a las Fuerzas Armadas y construir una política de seguridad nacional sostenida en el tiempo.

Durante la cadena nacional, el mandatario afirmó que enviará un DNU para ampliar los recursos destinados al sistema de defensa y destacó su importancia para la proyección geopolítica de Argentina.

En esa línea, Milei amplió el concepto de seguridad nacional más allá de la defensa territorial. “La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio”, sostuvo, y señaló que también implica proteger los recursos estratégicos, la economía, la infraestructura crítica y la capacidad de decidir el futuro del país .

Por último, el Presidente remarcó la necesidad de una mayor coordinación entre distintas áreas del Estado. En particular, mencionó a Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía como los organismos que, según su planteo, deberán actuar de manera articulada para fortalecer la posición estratégica de la Argentina.

Milei enviará al Congreso un proyecto de ley para reforzar la soberanía argentina

Además del DNU destinado a ampliar los recursos del sistema de defensa, Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que será tratado con carácter urgente. La iniciativa tendrá tres objetivos vinculados con la protección de los recursos y los intereses estratégicos de la Argentina.

El primero contempla la modificación de la Ley 26.659, con el objetivo de endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas.

Según explicó Milei, los proveedores de esos servicios recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboren. Además, los infractores quedarán impedidos de contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado, y se prevé, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia. El mandatario también anticipó que este régimen se extenderá a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.

El segundo eje será la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como función definir una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado. El organismo articulará a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El proyecto también establecerá un marco para la protección de la infraestructura crítica, así como para la protección aeroespacial y marítima de la Nación.

Por último, el tercer eje estará vinculado con las herramientas que tendrá el Estado para responder ante amenazas a la seguridad nacional. En ese sentido, Milei adelantó que el Gobierno solicitará al Congreso que otorgue al Consejo las facultades necesarias para adoptar medidas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que representen una amenaza.