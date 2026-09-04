Peronismo en acción: Axel Kicillof listo para competir, Sergio Massa más activo y el tapado del kirchnerismo

Con algunas excepciones, resurgen los gestos de distensión en el universo del peronismo . Axel Kicillof se enfoca en la gestión de la provincia de Buenos Aires sin descuidar la construcción territorial del Movimiento Derecho al Futuro y su condena al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Sergio Massa se muestra cada vez más activo como profeta de la unidad. En La Cámpora, más allá de los cánticos de la militancia, rige una tregua al interior del PJ ante la urgencia de fortalecer una oferta electoral capaz de derrotar a Javier Milei en 2027.

El sábado 19, el mandatario de Buenos Aires lanzará el MDF a nivel nacional con un plenario federal en Avellaneda , tierra de Jorge Ferraresi, uno de los precandidatos del espacio de Kicillof que buscará competir para ser el próximo gobernador de la provincia. Será un súper sábado peronista. Ese mismo dia, pero en la Ciudad de Buenos Aires, el Frente Renovador de Sergio Massa celebrará un encuentro de la juventud que contará con la presencia del excandidato presidencial de Unión por la Patria.

Mientras Kicillof y Massa se mueven cada vez más en modo candidatos, en La Cámpora esperan que se defina el futuro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias además de la expectativa por el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires, ante la posibilidad de que se desdoble el comicio . Máximo Kirchner no descarta la opción de ser candidato a gobernador bonaerense mientras que, sin perder su punto de apoyo en el massismo, desde el kirchnerismo evalúan quién sería el candidato en mejores condiciones y con más chances de derrotar a Milei, en primera vuelta o en un hipotético balotaje.

En San José 1111, donde se encuentra Cristina Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria, también se evalúa una tercera vía que podría no ser ni Kicillof ni Massa . En esa lógica emerge el nombre de Gerardo Zamora , senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero, de origen radical pero de estricta confianza de la expresidenta. Las dudas sin embrago se enfocan en el potencial electoral que tendría Zamora a la hora de tener que enfrentar, por ejemplo, a Kicillof en una primaria. En el kirchnerismo son escépticos sobre la posibilidad de un triunfo del santiagueño en esa interna incluso en un escenario donde su candidatura se vea reforzada con un vice como Eduardo "Wado" de Pedro .

Además de Kicillof, Massa y Zamora, el lote de potenciales candidatos del peronismo incluye a Sergio Uñac y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela . Esa sobreoferta en el PJ llevó a un punto de acuerdo en torno a la defensa de las PASO como mecanismo de solución de diferendos ante la intención de La Libertad Avanza de comenzar a tratar en le Senado la reforma electoral de Javier Milei en las comisiones. Esta novedad destrabó la posibilidad un nuevo encuentro de la dirigencia del peronismo, para evaluar la estrategia a seguir junto a los jefes de bloque del Congreso teniendo en cuenta además el calendario de comicios desdoblados que se activará en las provincias a partir de abril y mayo.

Más actos del peronismo

Este sábado, en Saladillo, el MDF de Kicillof convocó a un encuentro de dirigentes de la sexta sección electoral. El FR de Massa había hecho algo similar el fin de semana pasada pero en la quinta sección. De hecho, Kicillof y Massa serán protagonistas el sábado 19 de dos actos por separado. El El gobernador de la provincia de Buenos Aires, estará al frente del lanzamiento de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional para exhibir músculo federal de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Bajo la consigna “Construir la Esperanza”, en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Wilde, municipio de Avellaneda, se reunirán a dirigentes de todo el país junto a referentes de sindicatos, movimientos sociales e intendentes del conurbano ademas de legisladores nacionales y jefes comunales del interior del país. Kicillof ya dejó en claro frente a su tropa que está dispuesto a competir en una PASO del peronismo para definir al próximo candidato presidencial e impulsa un armado amplio que incluye a sectores del radicalismo y otras fuerzas políticas.

Este 19 de septiembre nos encontramos en el Plenario Federal del MDF para debatir, organizarnos y construir juntos el futuro que queremos.



UTN Villa Domínico — Ramón Franco 5050, Avellaneda

11 hs

Inscribite a las mesas de debate en https://t.co/q6qjCniW7R



A organizar la… pic.twitter.com/N8K9MGp7do — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) August 26, 2026

Ese mismo sábado 19, Massa reparecerá en CABA en el encuentro de la juventud del Frente Renovador. El exintendente de Tigre estuvo la semana pasada en Rosario donde enfatizó que "lo más importante es la unidad". Sin embargo tampoco descuida su propio armado en la provincia de Buenos Aires donde impulsa a Sebastián Galmarini como candidato a gobernador ante la falta de apoyo interno que padece Juan Andreotti, alcalde de San Fernando. Este sábado, el massimo realizará además un encuentro regional de la zona Cuyo en La Rioja a cargo del diputado nacional Ismael Bordagaray quie impulsa un acercamiento entre el FR y el sector del gobernador Quintela.

La semana pasada en Rosario, Massa envió un fuerte mensaje de unidad al reunir a referentes de distintos sectores como el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez; el candidato para disputar la intendencia de Rosario, Juan Monteverde y Caren Tepp, ambos de Ciudad Futura; Florencia Carignano de La Cámpora; el senador nacional Marcelo Lewandowski, la legisladora provincial Lucila De Ponti del Movimiento Evita; el senador provincial Armando “Pipi” Traferri y el ex diputado nacional Eduardo Toniolli, entre otros.

Contactos del kirchnerismo

Luego del encuentro entre Axel Kicillof, Massa, Ricardo Quintela, Máximo Kirchner y los jefes de bloque del peronismo en el Congreso, se ratificó la defensa de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como mecanismo para dirimir al candidato presidencial en 2027. Pero a la espera de lo que ocurrra con la reforma electoral enviada por Javier Milei al Parlamento para, de mínima, intentar suspender las PASO, sigue pendiente también la discusión por la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Mientras que en el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio del actual gobernador, ya corren las pre candidaturas de Julio Alak (La Plata), Gabriel Katopodis (Ministro de Infraestructura) y Carlos Bianco (Ministro de Gobierno), entre otros, La Cámpora mueve a referentes como Máximo, Eduardo Wado de Pedro (senador nacional) o Mayra Mendoza (Quilmes). En el massismo también cuentan con sus propias figuras y se suma Sebastián Galmarini, diputado nacional y quien contaría con el visto bueno del jefe del Frente Renovador.