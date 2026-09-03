Eduardo Coello, de DiDi: "Argentina tiene un dinamismo que hoy no encontramos en otros mercados de la región"

La plataforma crece a tasas superiores al 50% interanual y proyecta invertir más de u$s200 millones en el país durante 2026. En diálogo con Ámbito, el ejecutivo de DiDi habló sobre la expansión del negocio, el crecimiento de los conductores, la informalidad laboral, la inteligencia artificial y los nuevos servicios que prepara la compañía.

Eduardo Coello, de Didi, se mostró entusiasmado con el crecimiento de la plataforma en el país.

La plataforma de movilidad DiDi acelera su apuesta por la Argentina. Tras invertir u$s115 millones durante el primer semestre , la compañía proyecta cerrar 2026 con desembolsos superiores a los u$s200 millones , en un mercado donde asegura crecer a tasas superiores al 50% interanual .

“ Argentina tiene un dinamismo que hoy no encontrás en otros lugares de Latinoamérica ”, afirmó José Eduardo Coello , director general de DiDi Argentina y líder de Expansión Internacional en Hispanoamérica. La compañía realizó más de 130 millones de viajes durante el último año , mientras que más de 500.000 personas generaron ingresos a través de la plataforma , un universo que creció más del 25%.

Coello ingresó a Didi en 2018. Oriundo de México, se hizo cargo de la operación argentina este año, tras haberse desempeñado en más de 200 lanzamientos en Hispanoamérica y haber liderado DiDi Moto en la región. En diálogo con Ámbito, explicó por qué la empresa considera al país uno de sus mercados prioritarios, anticipa los próximos pasos de expansión y habla sobre la competencia por pasajeros y conductores, la irrupción de la inteligencia artificial y el debate alrededor de las nuevas formas de trabajo.

Con presencia en unas 350 ciudades de las 23 provincias , DiDi busca ahora profundizar el crecimiento de sus servicios de cuatro ruedas y de DiDi Moto , mientras desarrolla tecnología propia para el mercado local. “ No estamos pensando solamente en 2026 o 2027, sino en el mediano y largo plazo ”, aseguró el ejecutivo.

Periodista: DiDi define a la Argentina como un mercado prioritario. ¿Qué están viendo en el país para plantear una relación de largo plazo?

Eduardo Coello: Argentina tiene un dinamismo que hoy no encontrás en otros lugares del mundo, al menos no en Latinoamérica. Tenemos crecimientos de doble dígito, encontramos cada vez mayor adopción por parte de los usuarios y constantemente aparecen nuevas oportunidades para seguir innovando para el mercado argentino.

P: ¿Cómo fue este último año en términos de crecimiento?

E.C.: Estamos muy contentos. En el último año hicimos más de 130 millones de viajes y solamente durante el primer semestre de este año invertimos más de u$s115 millones. Esto reafirma el momento de crecimiento tan importante que tiene DiDi en Argentina y nuestro compromiso con el país. No estamos pensando solamente en 2026 o 2027, sino en el mediano y largo plazo. Seguimos viendo crecimientos superiores al 50% año contra año y una adopción cada vez mayor por parte de los usuarios. También nos importa mucho el empoderamiento económico: más de medio millón de argentinos generaron ganancias a través de DiDi en el último año. Ese número creció más del 25%. Naturalmente, el crecimiento se va desacelerando a medida que el mercado madura, pero seguimos hablando de cientos de miles de familias que encuentran ingresos adicionales.

P: ¿Cómo se gestiona internamente ese crecimiento? ¿Qué desafíos le genera?

E.C.: Este crecimiento también implica construir un equipo argentino que continúe innovando para los argentinos. Pasamos de una cantidad de personas que cabían en una sola mano a decenas de personas en apenas seis meses. Eso implicó muchísimo análisis y entrevistas para encontrar perfiles que quieran tener un impacto en la vida de cientos de miles de argentinos a través de la innovación en movilidad.

"Me sorprendió la capacidad que tiene el argentino para innovar en contextos difíciles"

Coello se refirió a la necesidad de balancear necesidades de usuarios y conductores.

P: ¿Cómo es la relación entre la operación argentina, la región y la casa matriz?

E.C.: Todo el liderazgo inmediato alrededor de Argentina es latinoamericano. Queremos construir una base argentina que lleve adelante la innovación de DiDi en el país. Si bien somos una empresa que nació en China, nosotros formamos parte de la operación internacional y somos latinoamericanos innovando para Latinoamérica.

P: Como mexicano, ¿qué le sorprendió de Argentina? ¿Cómo explica hacia la región o la casa matriz una economía tan compleja?

E.C.: Lo que más me sorprendió es la capacidad que tiene el argentino para adaptarse e innovar en contextos difíciles. Es gente muy apasionada y comprometida, que constantemente está pensando qué es lo mejor para el grupo, pero que también innova para adaptarse a distintas situaciones. En nuestro negocio tenemos que balancear permanentemente dos necesidades. Por un lado, están los pasajeros, que quieren encontrar los mejores precios del mercado. Por el otro, los conductores, que buscan las mejores ganancias. Nosotros intentamos encontrar el punto medio en el cual ambos encuentren una propuesta de valor. Eso está afectado por la situación económica de cada país, pero también por cuestiones globales, especialmente todo aquello que impacta en combustible o autopartes. La fórmula es la misma en todo el mundo, aunque los números sean diferentes.

P: ¿Cuáles son los próximos planes de expansión?

E.C.: Nuestra prioridad es seguir construyendo un ecosistema de movilidad en Argentina. Primero, queremos crecer mucho en cuatro ruedas y por eso innovamos con nuestro producto "Poné tu Precio", que ofrece al pasajero una opción adicional para encontrar un conductor dispuesto a negociar y tener control sobre el precio. El otro eje es DiDi Moto, que crece constantemente porque ofrece una alternativa más ágil y económica. Hay un segmento mucho más joven que encuentra una opción con la cual se siente identificado.

P: ¿Funcionó bien DiDi Moto en Argentina o los pasajeros son reticentes?

E.C.: Hemos visto tasas de retención espectaculares. Muchas veces, quien empieza a utilizar DiDi Moto termina convirtiéndose en un usuario exclusivo del producto. Tanto DiDi Moto como "Poné tu Precio" ayudan a construir un ecosistema en el cual se democratiza la tecnología y muchas más personas, independientemente de su presupuesto, pueden acceder a estas alternativas.

P: ¿Cuánto invirtieron y qué nuevas inversiones tienen previstas?

E.C.: En el primer semestre invertimos alrededor de u$s115 millones. Eso reafirma nuestro compromiso con Argentina. Vemos al mercado argentino como un lugar en el que queremos seguir confiando e impactando en la vida de cientos de miles de conductores. Si mantenemos esta trayectoria, seguramente cerraremos el año con una inversión superior a los u$s200 millones.

P: ¿En cuántas ciudades están operando actualmente?

E.C.: Estamos en alrededor de 350 ciudades de las 23 provincias argentinas. Cuando uno mira nuestro alcance, ya abarcamos prácticamente toda la Argentina y próximamente seguiremos incrementando el número de ciudades porque queremos ofrecer esta opción de movilidad cada vez a más personas.

P: La tecnología es un factor central del negocio. ¿Cómo trabajan la innovación?

E.C.: Al final del día somos una aplicación y la tecnología es muy importante para ambos usuarios. Del lado de los conductores, estamos desarrollando nuestros propios mapas. Argentina es el segundo mercado de Hispanoamérica, después de México, en el que estamos desarrollándolos. Incluso ahora el mapa puede indicarle al conductor cuánto tiempo falta para que cambie un semáforo. No se trata solamente de qué tan impresionante es el mapa. Para un conductor, el tiempo es dinero. La segunda parte, y nuestra máxima prioridad, es la seguridad. Estamos desarrollando soluciones como el código PIN, que lanzamos hace algunos meses y permite que el pasajero encuentre al conductor correcto y viceversa. Muchas veces el pasajero tiene la patente, el nombre completo del conductor y su calificación, mientras que el conductor ni siquiera sabe cómo luce el pasajero. Estas soluciones permiten abordar la seguridad de manera integral.

"Le damos una opción a personas que ven esto como un complemento"

P: ¿Cuál diría que es el valor distintivo de DiDi frente a otras plataformas?

E.C.: Tenemos la comisión más baja del mercado para los conductores. Para nosotros es muy importante el empoderamiento económico y las oportunidades que se generan para cientos de miles de familias. Una comisión más baja ayuda a que los conductores tengan mejores ganancias. Pero tampoco podemos olvidarnos del pasajero, que busca los mejores precios. Tener una comisión menor también nos permite bajar el precio para los pasajeros mientras los conductores obtienen mejores ganancias. Todo eso tiene que hacerse con la máxima inversión en seguridad, porque la seguridad es nuestra prioridad número uno.

P: Tener comisiones más bajas para atraer conductores y pasajeros, ¿presiona la rentabilidad de DiDi? ¿La operación argentina ya es rentable o todavía están manejando márgenes menores para ganar participación?

E.C.: Actualmente nuestro compromiso sigue siendo aumentar el número de usuarios de la plataforma y poder empoderar económicamente cada vez a más personas. Eso requiere inversión. Por ahora estamos enfocados en invertir y no necesariamente en buscar eficiencia. Eso no quiere decir que invirtamos irresponsablemente. Somos conscientes de que el margen puede ser menor y buscamos construir ecosistemas que permitan que todo funcione con este tipo de márgenes. Un ejemplo es DiDi Elite, nuestro programa de beneficios para conductores, donde pueden encontrar descuentos en nafta y autopartes e incluso experiencias como asistir a partidos de la Liga Profesional de Fútbol, de la cual somos patrocinadores. Queremos construir un ecosistema que vaya más allá de cuánto cuesta el kilómetro y pensar cuánto le genera por hora al conductor utilizar este tipo de aplicaciones.

P: Hace mucho foco en los conductores. En Argentina existe un debate sobre el crecimiento del empleo informal y el paso de trabajadores que tenían empleos en relación de dependencia hacia otras modalidades. ¿Lo están viendo? ¿Están llegando más conductores que antes tenían un empleo formal?

E.C.: Dentro del proceso de registro no preguntamos la razón por la cual una persona llega a la plataforma. Lo que sí hemos investigado es que el 70% de los conductores valora la flexibilidad. ¿Y qué quiere decir flexibilidad? Que le damos una opción a personas que ven esto como un complemento. DiDi no viene a ser un sustituto, sino un complemento para generar ganancias adicionales que ayuden a afrontar un gasto, generar un ahorro o alcanzar algún objetivo personal.

Según Coello, buena parte de los conductores utilizan la plataforma para generar un ingreso extra que complemente al de su empleo principal.

P: ¿Tienen medido cuántos conductores utilizan las plataformas como único trabajo y cuántos las complementan con otro empleo?

E.C.: Cualquier persona puede conectarse a cualquier plataforma. Por ahora no tenemos números que nos permitan saberlo. Estamos enfocados en cómo ofrecerles las mejores ganancias adicionales a las personas que utilizan DiDi y que, a partir de eso, nos elijan por sobre las demás alternativas.

P: ¿Cambió el perfil de los conductores en el último tiempo? Por ejemplo, ¿hay más jóvenes, jubilados o personas de otras edades que antes no utilizaban estas plataformas?

E.C.: No hemos visto un cambio significativo en ninguno de esos grupos. Sin embargo, sí encontramos que cada grupo utiliza DiDi de una manera diferente. Por ejemplo, las personas mayores de 60 años hacen 2,5 veces más viajes que la gente más joven. La aplicación se adapta a las distintas maneras en que las personas necesitan generar ganancias adicionales y les ofrece la flexibilidad necesaria para que cada uno elija cómo hacerlo.

P: ¿La inteligencia artificial está transformando el negocio?

E.C.: Definitivamente. La inteligencia artificial está transformándolo en varios lugares. Por un lado, tenemos sistemas para prevenir situaciones de seguridad y modelos preventivos. Utilizamos constantemente inteligencia artificial para poder anticiparnos. Por otro lado, nos permite seguir entendiendo a los usuarios. Se habla mucho acerca de si la inteligencia artificial viene a reducir la cantidad de personas trabajando. Eso, al menos, no lo estamos viendo en DiDi. De hecho, estamos contratando cada vez más personas. Queremos entender mejor cómo innovar para Argentina. Nuestro compromiso con el país no es solamente para 2026 o 2027, sino para muchos años más. Y para eso necesitamos argentinos que utilicen la inteligencia artificial y entiendan cada vez mejor el mercado local para continuar innovando y mejorando la movilidad.

P: ¿Hay tendencias de movilidad que estén apareciendo en Argentina y que ya hayan observado en mercados más maduros?

E.C.: Estamos viendo un crecimiento muy importante de DiDi Moto. Cada vez más usuarios lo utilizan para su día a día y no necesariamente de manera exclusiva, sino complementaria. En una misma persona existen distintos usuarios: no es lo mismo cuando viaja con un amigo, con su pareja o cuando llega tarde a algún lugar. Para eso empieza a construirse el ecosistema de movilidad dentro de la aplicación, con DiDi Moto, DiDi Poné tu Precio, DiDi Express y hasta DiDi Taxi. También vemos un crecimiento a pasos agigantados en el interior del país. Es una parte muy dinámica. Tenemos, por ejemplo, el crecimiento de Neuquén alrededor de Vaca Muerta; el desarrollo de la minería en el noroeste; o las temporalidades turísticas de regiones como Bariloche y Mendoza. Hay mucho dinamismo en el país y eso se traduce en una utilización cada vez mayor de las aplicaciones. Para nosotros reafirma que hicimos la priorización correcta al considerar a Argentina uno de los mercados prioritarios para DiDi Global.

P: Cuando comenzaron a desembarcar las plataformas solían aparecer conflictos regulatorios o resistencias en distintas ciudades. ¿Esos problemas quedaron atrás?

E.C.: Constantemente conversamos con las autoridades y estamos abiertos al diálogo. Algo curioso es que nosotros nacimos como una aplicación de taxis. Desde nuestro nacimiento creemos en un ecosistema de movilidad y conectividad entre distintos modelos. Venimos a complementar aquello que ya funciona y que ha funcionado durante muchos años. Estamos muy contentos de seguir colaborando de esa manera.

P: ¿Qué servicios existen hoy en mercados más maduros y todavía parecen lejanos para Argentina?

E.C.: México es un mercado muy maduro en el que hemos podido innovar permanentemente. Allí tenemos, por ejemplo, DiDi Premier, con autos eléctricos y una experiencia diferencial a un precio mayor. También está DiDi Food, con delivery de comida y supermercados, y tenemos servicios financieros, como tarjetas y cuentas de ahorro. México muestra un mercado en el que hemos innovado pensando específicamente en las necesidades mexicanas. Eso no quiere decir necesariamente que todo tenga que venir a Argentina. Incluso puede aparecer algo en Argentina que no exista en México. Se trata de entender permanentemente qué necesita el mercado argentino para seguir innovando y mejorando la vida cotidiana de las personas.

P: Desde lo personal, ¿cómo fue su llegada a Argentina y cómo manejó las diferencias culturales dentro del equipo?

E.C.: En general somos muy similares porque no dejamos de ser latinoamericanos. Uno llega a Buenos Aires y encuentra una ciudad con una arquitectura muy europea, muy francesa, muy bonita. Pero no quise quedarme solamente con eso. Me puse a viajar por Argentina porque sabía que, como sucede en cualquier país, la capital tiene determinada infraestructura y había que conocer otras zonas. Fui a Tucumán, Salta, Bariloche, Rosario y Santa Fe, entre otros lugares. Sobre todo buscaba conversar con los conductores, conocer cuáles eran sus necesidades y que nos ayudaran a mejorar la aplicación. Encontré gente muy cálida, muy trabajadora, apasionada y energética. En general, encontré un nuevo hogar.

P: ¿Cuál es su principal desafío profesional en esta experiencia argentina?

E.C.: Mi principal desafío es encontrar a quien me reemplace. El crecimiento de mi equipo es mi máxima prioridad. De hecho, yo termino aprendiendo mucho más de ellos que ellos de mí. Me encantaría que alguien que hoy está en mi equipo sea quien me reemplace. Eso significaría que pude dejar un granito de arena durante mi tiempo en Argentina, sean cinco años, diez, treinta o el resto de mi vida. Quiero poder dejar ese granito de arena para DiDi y para el país.