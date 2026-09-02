El Gobierno impulsa un proyecto para privatizar rutas con exenciones impositivas

El jefe del equipo económico del gobierno nacional dio a conocer la iniciativa en medio de las críticas por el estado de las rutas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que impulsará un proyecto para privatizar las rutas nacionales bajo un esquema de inversiones que quedarían exentas de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Se trata de una iniciativa que enviará al Congreso y que deberá contar con el apoyo de los gobernadores.

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"Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal, de manera que se genera más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido", afirmó Caputo durante el evento "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

Si bien en un principio el ministro habló de 5.000 kilómetros de rutas, luego aclaró que serán 6.000. Además, se mostró confiado de tener el apoyo de los gobernadores para las exenciones. "Ellos coinciden que la inversión en ruta e infraestructura es fundamental", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

El anuncio llega luego de fuertes críticas por el estado de las rutas, así como también por la retención de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley el 28,5% de lo recaudado debe ir al mantenimiento de la infraestructura de transporte nacional, mientras que el 14,25% debería destinarse a la red vial.

Un informe del Instituto Argentina Grande advirtió que "lo que el Gobierno no gastó en el impuesto a los combustibles equivale al mantenimiento de 9.148 kilómetros de red vial nacional". El estudio sostiene que el impuesto a los combustibles pasó de representar el 8,9% (noviembre 2023) del precio de la nafta súper en el surtidor al 18,6% (julio 2026), que no se destina a las partidas específicas que está previsto.

"$1,35 billones es el monto extra que podría haber gastado la DNV si hubiese gastado el total que le llega por la asignación del ICL ($534 mil millones extra por año). Así, sin implicar transferencias extras del Tesoro —solo con lo que le llega vía ICL— podría haber cubierto el mantenimiento anual de 9.148 km de red vial nacional. Se trata de un cuarto de la red, o más de 2 veces la distancia de Ushuaia a La Quiaca", dice la investigación. El Gobierno viene de adjudicar cerca de 9.000 kilómetros de corredores viales nacionales a través de contratos a 20 años que otorgan buena parte de las tareas de mantenimiento, conservación y operación. Los corredores incluidos en la Etapa III, la última hasta el momento, atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. El nuevo proyecto, que anticipó el funcionario, buscará ampliar el proceso de privatización de las rutas y sumar otros miles de kilómetros bajo un nuevo esquema en el que la eliminación de impuestos, que incluiría a las provincias y municipios, funcionaría como incentivo para atraer capital privado. Durante su exposición, Caputo apuntó contra la administración anterior y cuestionó: "Verlos criticar me parece cómico", en referencia a quienes cuestionan la situación de la infraestructura vial.

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