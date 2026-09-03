Cedears: una acción defensiva aumentó su dividendo y ya paga más de 6% en dólares

El próximo pago se realizará el 9 de octubre para quienes tengan los papeles en sus carteras al cierre del 15 de septiembre.

El próximo dividendo será abonado el 9 de octubre de 2026 a quienes tengan los Cedear al cierre del 15 de septiembre.

Altria Group , uno de los conglomerados tabacaleros más importantes del mundo, volvió a reforzar su atractivo entre las acciones de dividendos al anunciar un nuevo aumento de su pago trimestral . La empresa estadounidense elevó su dividendo un 4,7%, desde u$s1,06 hasta u$s1,11 por acción (4 Cedears ) .

Con el nuevo pago, el dividendo anualizado de Altria alcanza u$s4,44 por acción . Tomando como referencia el precio actual de sus acciones de casi u$s70, la rentabilidad por dividendos se ubica en torno al 6,4% anual, un nivel elevado frente al promedio del mercado estadounidense.

Cabe señalar que el próximo dividendo será abonado el 9 de octubre de 2026 a los accionistas registrados al 15 de septiembre.

El historial es uno de los principales argumentos de Altria. La empresa acumula 57 años consecutivos de aumentos anuales del dividendo , una trayectoria que la ubica entre las compañías estadounidenses con mayor consistencia en materia de distribución de efectivo a sus accionistas.

Además, Altria ratificó su objetivo de mantener un crecimiento del dividendo de un dígito medio anual hasta 2028 , lo que apunta a sostener el atractivo de la acción para quienes buscan generar ingresos recurrentes.

La empresa estadounidense elevó su dividendo un 4,7%, desde u$s1,06 hasta u$s1,11 por acción (4 Cedears) .

Sin embargo, el elevado rendimiento también refleja los desafíos que enfrenta el negocio tradicional de la compañía. Altria continúa atravesando una caída estructural en el consumo de cigarrillos y busca compensarla mediante el desarrollo de productos de nicotina sin combustión.

Cómo comprar Cedears de Altria

Para comprar Cedears de Altria, es necesario abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa (bróker) que esté correctamente regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Actualmente existen muchas, por lo que se recomienda navegar por el ranking de agentes BYMA que mes tras mes destaca a las más grandes e importantes.

Posteriormente, solo resta depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular y contactarse con el asesor financiero designado para poder armar un portafolio en base a las características de cada inversor.