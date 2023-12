Dólar: mercado apuesta a que el gobierno de Milei devalúe el lunes y ya le puso nuevo precio al tipo de cambio

"De todos modos, esto no indica ni confirma que vaya a haber una devaluación", aclara Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio. Sucede que aún no está confirmado que se vaya a avanzar en este sentido. De hecho, hace un par de días, el mercado también negoció un tipo de cambio más alto para el oficial cuando, de un jueves para un viernes, se esperaba que llegara una devaluación que al final no fue. Pero, tal como señala Quintana, "en este caso, se justifica más por el cambio de gobierno y los trascendidos sobre que va a pasar con el dólar".