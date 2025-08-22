Jorge Taiana: "Hay que pelear contra un Gobierno que quiere esquilmar al pueblo"







El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires analizó el panorama electoral de cara a los comicios bonaerenses y nacionales. Además, criticó al Poder Judicial por la condena contra Cristina Kirchner.

Jorge Taiana en modo campaña: críticas a Milei y apoyo a Cristina.

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, palpitó las elecciones del próximo 26 de octubre y afirmó: "La campaña es un desafío grande, pero hay que pelear contra un gobierno que quiere esquilmar al pueblo". En ese sentido, agregó que la gestión del presidente Javier Milei está "vendiendo el patrimonio nacional" además de "robar todo lo que pueda", en referencia al escándalo de coimas que explotó tras los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Por otro lado, el candidato también se refirió a la situación judicial de la expresidenta, Cristina Kirchner, y denunció que la líder peronista fue "víctima de un proceso judicial sin fundamentos y sin pruebas".

Jorge Taiana cruzó al gobierno de Javier Milei en medio del escándalo de ANDIS El exministro de Defensa se refirió al panorama electoral, tanto en la provincia como a nivel nacional. En ese sentido, afirmó: "Hoy, el objetivo de las elecciones de octubre, y de antes, en el caso de la provincia que se vota el 7 de septiembre, es frenar a Milei".

jorge taiana En este sentido, el candidato amplió que es importante ganar en las elecciones legislativas para evitar que el Gobierno "siga destruyendo". En ese sentido, remarcó que esto "es lo que hizo ayer el Senado".

Respecto a la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Taiana señaló que se trata de “una muy buena lista. Equilibrada y con mucha presencia sindical como hacía rato no ocurría". Luego, afirmó que el objetivo es "volver a representar, con un compromiso claro: oponerse a Milei en el Congreso nacional”.

La situación de Cristina Kirchner En sus declaraciones frente a medios digitales, Taiana volvió a remarcar que desde el espacio de Unidad se exige la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Balcon (1).jpg Cristina está presa desde el pasado 17 de junio. "Cristina es inocente y está proscripta. Fue víctima de un proceso judicial sin fundamentos y sin pruebas. Una verdadera injusticia, ahondó Taiana quien, en otro pasaje de sus declaraciones, subrayó: “La proscripción de Cristina es ultrajante para el peronismo”.