Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 22 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Dólar blue: la brecha con el oficial continúa en torno al 1%.

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . La brecha con el tipo de cambio oficial terminó en el 1,1% .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.315 , $14 por encima del cierre previo .

El dólar MEP opera a $1.318,96 y el spread con el oficial se ubica en 0,3%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.321,66 y la brecha se posiciona en 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 22 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.722,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 22 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.323,22, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 22 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.218, según Binance.