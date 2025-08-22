La Justicia suspenderá el estadio de Independiente por la violencia contra U de Chile

Lo dispuso el fiscal de la causa de manera preventiva mientras sigue la investigación. En la víspera se liberó a los 104 detenidos en Sarandí.

La Fiscalía N° 4 de Avellaneda pidió la suspensión preventiva del estadio de Independiente tras el escándalo por el partido con Universidad de Chile .

A través de un escrito, el fiscal Mariano Zitto , reclamó que "se disponga preventivamente la clausura y suspensión del estadio, al menos para jugar con público, pudiéndolo hacer sin la concurrencia de espectadores, salvo que las autoridades prefiera realizar el espectáculo en otro escenario".

La medida se mantendrá hasta tanto se realicen las "gestiones conjuntas del Club Atlético Independiente (organizador), la APREVIDE, el Ministerio de Seguridad de esta Provincia, la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL que presente una propuesta que explique lo sucedido y que propongan de manera conjunta como han de contener -a futuro- los graves hechos como los aquí expuestos”.

Además, comentó con indignación que "las tribunas donde se sucedieron los conflictos que me impactaron por asemejar un escenario tomado de una película bélica de una posbatalla, a esta altura me veo en la obligación de requerir de manera cautelar se extienda tal clausura y suspensión de uso a todas las instalaciones del Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini del Club Atlético Independiente".

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que el primer equipo de Independiente no hará de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense tras los graves incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

De esta manera, el "Rojo" no hará de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense, por el Torneo Clausura.

"Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna, hay que hacer pericias", explicó el funcionario en una entrevista con Radio 10. "No va a jugar el domingo en su estadio", confirmó sobre el partido del próximo domingo a las 20.30.

Según informan desde el club, todavía no fueron notificados por los organismos de seguridad bonaerenses, pero estiman que lo serán en las próximas horas.

La dirigencia de Independiente, que ayer viajó a Paraguay para "defender los intereses del club", deberá buscar rápidamente un nuevo recinto para albergar el duelo ante el "Calamar", correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura.