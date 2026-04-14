El dólar mayorista cae por séptima rueda al hilo y alcanza un mínimo en más de seis meses + Seguir en









En paralelo, el BCRA aprovecha el contexto de apreciación cambiaria para engrosar sus arcas sin presionar el techo de la banda.

El dólar vuelve a caer este martes. Depositphotos

El dólar oficial profundiza la pax cambiaria que comenzó a principios de 2026 y se ubica en mínimos desde octubre. En este sentido, el tipo de cambio mayorista cae por séptima jornada consecutiva y se encuentra por debajo de los $1.350. Esta apreaciación reaviva el debate sobre un posible atraso cambiario.

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Este martes, el dólar mayorista se vende a $1.349, luego de que en la jornada previa retrocediera $16. Así estira su distancia con el techo de la banda, que hoy es de $1.677,45, al 24,3%.

Por su parte, los contratos de dólar futuro operan con bajas de hasta le 0,9%. De acuerdo al tramo de abril, el mercado estima que el tipo de cambio se ubique a $1.358 para fin de mes.

En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) cotiza a $1.380 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posiciona en $1.794. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio cotiza a $1.380,82.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) abre a $1.460,43, mientras que el MEP lo hace a $1.397,63. En tanto, el dólar blue se mueve en $1.400, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar cripto, que opera las 24 horas, se vende a $1.455,04, según Bitso.

Continúa la acumulación de reservas El BCRA compró otros u$s112 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) este lunes, por lo cual en lo que va del año ya acumuló un saldo neto a favor de u$s5.533 millones. Vale recordar que la autoridad monetaria venía de registrar el viernes su segundo mejor resultado diario del año (u$s457 millones). De este modo, la entidad que conduce Santiago Bausili aprovecha el contexto de apreciación cambiaria para engrosar sus arcas sin presionar el techo de la banda. Las reservas netas terminaron en positivo por tercera rueda al hilo, mientras que las brutas cerraron en u$s45.410 millones, con un leve retroceso de u$s21 millones respecto del cierre de la semana pasada.

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