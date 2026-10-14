El dólar mayorista volvió a caer y se alejó del techo de la banda, que llegará a casi $2.000 en noviembre

El tipo de cambio oficial acumuló dos semanas consecutivas de bajas y la distancia con el límite superior del esquema cambiario se acercó a su máximo histórico. Tras el dato de inflación de septiembre, el techo de la banda llegará a $1.989,12 a fines de noviembre.

El dólar oficial retrocedió en el mercado mayorista, en un escenario de estabilidad cambiaria y menor presión sobre las cotizaciones paralelas. La divisa estadounidense cerró a $1.515,85, tras una caída de aproximadamente $4,5 (-0,3%), y alcanzó su nivel más bajo en casi un mes.

El mercado cambiario inició la semana luego de acumular dos bajas semanales consecutivas del dólar oficial , mientras que el dólar blue registró su mayor retroceso en dos meses. Esta dinámica amplió la distancia entre la cotización mayorista y el techo de la banda cambiaria, que este martes se ubicó en $1.933,02.

En ese contexto, la brecha entre ambas referencias alcanza el 27,8% y quedó cerca del máximo histórico del 28,3% , registrado el 21 de abril de 2025, durante los primeros días de implementación del esquema cambiario. Durante la jornada, el volumen operado en el segmento mayorista superó los u$s537,4 millones.

Desde Balanz destacaron que el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil contribuyó positivamente a la evolución de las tasas de interés y del tipo de cambio argentino. El real brasileño se apreció un 4,6% durante la última semana, luego del sorpresivo triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta electoral.

"Dado el gran volumen de comercio bilateral (el real brasileño representa 28% en el ITCRM de Argentina), esto impactó positivamente en el tipo de cambio oficial, que cerró la semana en $1.517, apreciándose 0,2%", explicaron desde la entidad.

Por su parte, los contratos de dólar futuro operaron con caídas de hasta el 0,5% para los últimos tres meses del año. Según las operaciones registradas, el mercado proyecta un dólar mayorista de $1.526 para fines de octubre y de $1.582,50 para el cierre de diciembre. El volumen negociado en futuros alcanzó aproximadamente los u$s888 millones.

Dólar blue, MEP y CCL: a cuánto operan

En el mercado minorista, el dólar se mantuvo en $1.535 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta se ubica en $1.995,50 para las compras en el exterior. En tanto, el promedio ponderado de las entidades financieras relevadas por el Banco Central fue de $1.535,56.

Entre los tipos de cambio paralelos, el dólar blue avanzó $10 (+0,7%) y cerró en $1.550 para la venta, luego de dos jornadas sin aumentos. De esta manera, la brecha con el dólar mayorista se amplió hasta el 2,5%.

Por su parte, el dólar MEP registró una suba del 0,04%, hasta $1.539,94, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó un 0,8% y finalizó en $1.612,10.

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Dólar: el techo de la banda cambiaria se acercará a $2.000 en noviembre

Tras conocerse el dato de inflación de septiembre, que alcanzó el 1,93% mensual, el Banco Central determinó la actualización de los límites de la banda cambiaria para noviembre. El esquema contempla un ajuste de los extremos de la banda en función de la inflación, con un rezago de dos meses. De esta manera, el índice de precios correspondiente a septiembre será utilizado para establecer los límites cambiarios de noviembre.

Según los valores previstos, el techo de la banda alcanzará los $1.950,97 al cierre de octubre y ascenderá a $1.989,12 el último día hábil de noviembre.

La actualización se realiza de manera gradual y diaria, por lo que el límite superior no registra un salto al comienzo de cada mes. Bajo este esquema, el dólar oficial puede fluctuar libremente entre el piso y el techo de la banda sin que el Banco Central tenga la obligación de intervenir en el mercado cambiario.